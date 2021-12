Publication du rapport d'entreprise responsable de Norge Mining Plc





Norge Mining Plc ("Norge Mining" ou la "Société"), la société d'exploration anglo-norvégienne qui développe une ressource de matières premières critiques de calibre mondial dans le Sud-Ouest de la Norvège, a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport inaugural d'entreprise responsable.

Ce rapport inclut l'ensemble des informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, et offre aux parties prenantes l'occasion de passer en revue toute l'activité et la performance du Groupe.

Norge Mining souscrit aux pratiques durables et établit tout un éventail d'engagements qui visent à aligner ses processus et politiques sur les directives internationales, dans le cadre de sa stratégie de construction d'une entreprise minière résiliente et robuste.

Le Rapport d'entreprise responsable de la Société pour l'année 2020 peut être consulté sur: https://norgemining.com/wp-content/uploads/2021/11/Norge-Mining_ResponsibleBusinessReport2020_Final_WEB.pdf

Ce rapport fournit une vue d'ensemble de la Société ainsi qu'un résumé des progrès réalisés dans le cadre du passionnant projet d'exploration Bjerkreim axé sur le vanadium, le titanium et le phosphate, des matières premières critiques pour l'UE. Des données relatives aux ressources publiées en début d'année évaluent l'ensemble des ressources minérales du projet Bjerkreim à 1,79 milliard de tonnes, ainsi qu'un objectif d'exploration compris entre 2,4 et 4,0 milliards de tonnes.

John Vergopoulos, PDG de Norge Mining:

"En qualité de société spécialisée dans les ressources naturelles aux premiers stades des travaux d'exploration, nous entamons une aventure passionnante vers l'extraction et le traitement de minéraux critiques. Reconnaissant la responsabilité qu'exige cette démarche, nous sommes déterminés à intégrer d'entrée de jeu de solides principes environnementaux, sociaux et de gouvernance à notre activité et à utiliser l'innovation pour réduire l'impact de nos activités. Nous nous réjouissons de publier notre rapport inaugural d'entreprise responsable et invitons l'ensemble des parties prenantes à nous faire part de leurs commentaires."

À propos de Norge Mining plc

Norge Mining plc est une société de ressources naturelles anglo-norvégienne axée sur l'exploration minérale en Norvège.

Les premières estimations des ressources minérales de la Société provenant du projet d'exploration Bjerkreim ont confirmé des gisements d'importance mondiale de vanadium, de titane et de phosphate, des matières premières critiques pour l'UE. La provenance de ces matières premières est d'une importance stratégique significative pour les engagements zéro carbone net, une exigence indispensable conditionnant la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Norge Mining possède 61 licences d'exploration, totalisant plus de 520 000 kilomètres carrés dans le sud-ouest de la Norvège. La Société mène actuellement un programme de travaux d'exploration, s'appuyant sur des études antérieures effectuées par le Service géologique de la Norvège (NGU). La Société ambitionne de devenir une société d'exploration et d'exploitation minière substantielle, durable et d'importance stratégique.

Fondée en novembre 2018, la Société a son siège au Royaume-Uni et possède une filiale norvégienne en exclusivité, Norge Mineraler AS.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.norgemining.com

