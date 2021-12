New Era Biotechnology renforce la coopération entre la Chine et la Biélorussie dans le parc industriel sino-biélorusse Great Stone





MINSK, Biélorussie, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- En tant qu'entreprise du parc industriel sino-biélorusse, New Era Biotechnology Co., Ltd. a participé à la quatrième édition de l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) qui a ouvert ses portes à Shanghai le 5 novembre 2021.

Situé à Minsk, la capitale de la République de Biélorussie et une plaque tournante importante de la nouvelle route de la soie, le parc industriel sino-biélorusse contribue à stimuler la coopération entre la Chine et la Biélorussie. Ces dernières années, la Chine et la Biélorussie ont mené des échanges et une coopération fructueux dans le domaine de la médecine traditionnelle. En outre, le parc industriel sino-biélorusse a récemment enregistré de nouvelles réalisations pour faciliter la coopération entre les deux pays dans la lutte contre la COVID-19 et le développement de la phytothérapie pure chinoise. Grâce au soutien du gouvernement des deux pays, le parc a joué un rôle croissant dans la promotion de la coopération régionale et des échanges économiques et commerciaux entre les deux nations. Il sert également de plateforme pour la coopération internationale en matière de capacité de production et l'innovation scientifique et technologique le long de la nouvelle route de la soie. Plus de 80 entreprises s'y sont déjà installées.

En mars 2021, l'Institut Jintai de culture et d'économie de Chine, dirigé par Cai Chuanqing, a fondé New Era Biotechnology Co., Ltd. au sein du parc industriel sino-biélorusse. Il s'agit de la 69e entreprise du parc, et de la première entreprise de phytothérapie pure chinoise. La tradition unique de la médecine populaire biélorusse et les riches ressources en plantes médicinales offrent aux deux pays de vastes perspectives de coopération dans l'industrie de la médecine traditionnelle.

En juin 2021, la Biélorussie a émis un décret présidentiel sur l'amélioration de l'environnement commercial du parc industriel sino-biélorusse. Le décret présidentiel permet aux entreprises du parc de fournir des services médicaux en ayant recours à la phytothérapie traditionnelle chinoise sans enregistrement obligatoire auprès des autorités biélorusses et sans licence.

Contact : Mme Xing Nizhen

Tél. : 0037533-6249999

Adresse e-mail : novaerabiotech@mail.ru

Lien YouTube : https://youtu.be/48bS1JH9b9E

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699117/Unveiling_ceremony.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1699118/logo_NovaEra_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 09:19 et diffusé par :