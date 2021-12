Opération main-d'oeuvre - Mise en place de deux formations accélérées concernant les agents administratifs et les infirmières auxiliaires





QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, annoncent la mise en place de deux formations accélérées afin d'aider le réseau de la santé et des services sociaux en contexte de rareté de main-d'oeuvre. Rappelons que le 23 septembre dernier, notre gouvernement avait annoncé plusieurs incitatifs pour la rétention et l'attraction d'infirmières, ayant comme objectif une transition vers un nouveau modèle de gestion, qui permettra notamment de favoriser la conciliation travail-vie personnelle, de consolider des équipes, d'offrir des horaires stables et de diminuer la charge de travail.

En partenariat avec le réseau de l'éducation, ces deux formations concernent les agents administratifs en soutien aux secteurs cliniques, ainsi que les infirmières et infirmiers auxiliaires. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'Opération main-d'oeuvre annoncée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Agents administratifs en soutien aux secteurs cliniques

Pour ce qui est des agents administratifs en soutien au secteur clinique, l'objectif est d'en former 3 000 d'ici l'été 2022, dans le cadre d'un programme d'études accéléré mis sur pied par le ministère de l'Éducation et menant à une attestation d'études professionnelles (AEC). Il sera offert temporairement à des cohortes régionales d'environ 22 personnes, et sera d'une durée de 240 heures, soit deux mois. Un projet pilote débutera à la mi-décembre en Gaspésie, mais sera élargi à l'ensemble des régions du Québec d'ici janvier. Ces nouvelles ressources pourront donc être intégrées progressivement dans le réseau d'ici l'été 2022.

Pour soutenir les personnes souhaitant s'inscrire à ce programme, 3 500 bourses d'études de 4 000 $ seront remises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui représente un investissement total de 14 millions de dollars. Les bourses sont réparties au sein des établissements et dans différents secteurs afin de soutenir le personnel clinique dans les tâches administratives.

Infirmières et infirmiers auxiliaires

La formation accélérée du ministère de l'Éducation, visant à former 2 000 infirmières et infirmiers auxiliaires, débutera quant à elle en janvier 2022 et se déploiera sur une période de 14 mois plutôt que les 22 habituels. D'une durée de 1 800 heures, cette formation mènera à un diplôme d'études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI). Les infirmières et infirmiers auxiliaires pourront être à l'oeuvre dans le réseau dès mars 2023.

La formation sera accompagnée de 2 400 bourses d'études de 20 000 $. Ces dernières seront également octroyées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour un investissement total de 48 millions de dollars.

Citations :

« Cette initiative s'inscrit dans nos efforts des derniers mois pour fournir à notre réseau de santé les ressources humaines nécessaires pour mieux répondre aux besoins des Québécois. Nous nous inspirons du succès historique du programme de formation en accéléré qui a permis la formation de plusieurs préposés en centre d'hébergement et de soins longue durée, déployé durant la pandémie. Il faut savoir tirer des leçons des défis rencontrés, et nos réussites doivent aussi nous aider à aller de l'avant. Je remercie toutes les personnes qui optent pour une carrière en santé. Nous avons besoin de vous et nous prenons les moyens nécessaires pour vous soutenir dans ce plan de carrière. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ces nouveaux incitatifs de formation de main-d'oeuvre en santé permettront d'aller chercher davantage de ressources humaines compétentes, dans un contexte où l'on a grandement besoin d'elles. Tout comme pour le programme accéléré pour les préposés en CHSLD, les équipes du réseau de l'éducation sont déterminées à faire les ajustements nécessaires pour faciliter l'accès à ces formations accélérées, et à concentrer l'apprentissage de manière à combler le plus rapidement possible les besoins actuels, de manière optimale. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Ce n'est pas un secret, le réseau de la santé et des services sociaux est grandement affecté par la pénurie de main-d'oeuvre. Notre personnel a besoin de souffler particulièrement dans ce contexte post-pandémie. Avoir du personnel qualifié est essentiel pour assurer des soins de qualité aux Québécoises et aux Québécois et c'est pourquoi nous en faisons une priorité, notamment dans le cadre de l'Opération main-d'oeuvre annoncée hier avec le premier ministre. J'invite tous ceux qui sont intéressés par une carrière en santé à s'informer sur les programmes annoncés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les deux mesures annoncées font partie d'une série d'actions déployées par le gouvernement du Québec pour contrer la rareté de main-d'oeuvre observée dans plusieurs secteurs d'activités. Elles ont été identifiées par le Groupe d'intervention en matière de rareté de main-d'oeuvre formé de plusieurs ministères, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation.

Les agents administratifs permettront de libérer les professionnels cliniques de leurs tâches administratives afin qu'ils se consacrent davantage aux soins et services offerts aux usagers. Ils seront répartis selon le ratio suivant :

300 pour les urgences;



582 pour les CHSLD et le soutien à domicile;



816 pour les secteurs de la santé mentale et de la jeunesse;



1 302 dans les autres missions hospitalières, selon les besoins.

Il est à noter que pour permettre l'accélération du programme SASI, les centres de formation professionnelle peuvent mettre en oeuvre différents moyens, comme :

augmenter le nombre d'heures de formation par jour ou par semaine;



recourir à la formation asynchrone à distance, par exemple en demandant à l'élève de faire ses lectures hors des heures de formation.

Soulignons que ces mesures d'accélération de formation de main-d'oeuvre ont nécessité un arrimage entre les réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux. Tout comme pour la formation des préposés en CHSLD, les candidats admis devront respecter les conditions d'admission au programme d'études et seront présélectionnés par les établissements de santé.

Les admissions pour les deux programmes se feront par l'entremise de la plateforme Admission FP.

