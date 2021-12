Les étudiants qui entrent à l'université en 2023 sont invités à présenter une demande pour les bourses d'études Horatio Alger





- Les élèves actuellement en 11e année sont invités à présenter une demande -

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association Horatio Alger du Canada, qui offre le plus grand soutien académique et financier à des étudiants à l'échelle nationale en fonction de leurs besoins, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son processus de demande de bourse d'études de 1er cycle. Les étudiants qui sont actuellement en 11e année et qui commenceront leurs études universitaires à l'automne 2023 sont invités à présenter leur demande dès aujourd'hui.

Un total de 170 bourses d'études seront offertes à des étudiants dans le besoin :

160 Bourses canadiennes Horatio Alger d'une valeur de 5 000 $ chacune pour les étudiants du secondaire de l'ensemble des provinces et des territoires qui désirent entreprendre des études universitaires, et;

d'une valeur de 5 000 $ chacune pour les étudiants du secondaire de l'ensemble des provinces et des territoires qui désirent entreprendre des études universitaires, et; 10 Bourses nationales d'entrepreneuriat Horatio Alger , d'une valeur de 10 000 $ chacune, destinées à des candidats exceptionnels qui ont l'intention d'obtenir un diplôme en lien avec le domaine des affaires ou qui se sont engagés à poursuivre une carrière entrepreneuriale.

Cette nouveauté en matière d'éligibilité constitue un changement mis en oeuvre cette année. Auparavant, les bourses d'études Horatio Alger étaient attribuées aux élèves en dernière d'année du secondaire. Le programme a été restructuré dans le but de guider les étudiants dans le processus décisionnel qui les mènera vers leurs études postsecondaires, mais aussi de leur donner accès aux ressources de l'Association Horatio Alger plus tôt dans leur cheminement scolaire.

Les bourses d'études Horatio Alger sont attribuées à des étudiants dans le besoin qui ont su surmonter l'adversité tout en démontrant de la force de caractère, de bons résultats académiques, un engagement à poursuivre des études postsecondaires et un désir de contribuer à la société. Les fonds peuvent être utilisés pour des études universitaires. Il existe des programmes de bourses d'études distincts pour les bourses d'études professionnelles et techniques et pour les étudiants autochtones. Depuis 2012, plus de 11,4 millions de dollars ont été attribués en bourses d'études à 1 428 jeunes Canadiens méritants.

« Nous sommes ravis d'offrir une fois de plus 170 bourses d'études de premier cycle à de jeunes Canadiens méritants », a déclaré Prem Watsa, président de l'Association Horatio Alger du Canada et membre depuis 2012. « À compter de cette année, nous attribuerons des bourses d'études à des élèves en 11e année. En communiquant avec ces étudiants plus tôt, nous pouvons travailler avec eux dès qu'ils commencent à examiner leurs options universitaires et les guider sur le meilleur chemin à suivre pour atteindre leurs objectifs à long terme. »

Le fait d'être en contact avec ces jeunes un an plus tôt permettra aux boursiers de participer au Programme de réussite universitaire de l'Association, qui offre du soutien pour la demande d'admission, la sélection des universités et l'examen des programmes d'aide financière, des cours de pédagogie financière, des cours sur la productivité et la gestion du temps, et plus encore. Les récipiendaires auront également accès à des ressources en matière de santé mentale et physique, à du financement d'urgence pour le logement ou les situations d'insécurité alimentaire, ainsi qu'à des occasions de réseautage avec les membres de l'Association Horatio Alger et les anciens boursiers ayant des expériences de vie semblables.

Le très honorable David Johnston, 28e gouverneur général du Canada et membre de l'Association Horatio Alger du Canada, a déclaré que « la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les difficultés auxquelles font face de nombreux jeunes Canadiens, en plus d'aggraver certaines d'entre elles. Pour l'Association Horatio Alger, la pandémie a été l'occasion de réfléchir à ce que nous pouvions faire de plus pour aider nos jeunes boursiers à surmonter les obstacles liés à l'enseignement supérieur. C'est dans cet esprit que nous communiquerons avec les étudiants plus tôt dans le processus, en vue de lutter contre les obstacles croissants liés à l'éducation postsecondaire. »

Terrence Giroux, le directeur général de l'Association Horatio Alger, a ajouté : « Des études datant des années 1990 montrent que les étudiants à risque sont moins susceptibles que leurs camarades de s'inscrire à des études postsecondaires en raison de nombreux facteurs. Nous espérons que le fait d'offrir des bourses d'études fondées sur les besoins et l'accès à d'autres ressources avant la dernière année d'études secondaires permettra à plus de jeunes d'entrevoir de nouvelles possibilités, et que ce nouveau programme d'intervention précoce leur permettra de réussir à long terme, sur les plans personnel et professionnel. Je demeure reconnaissant envers la direction et les membres de l'Association qui ont plaidé en faveur de ce changement novateur et qui cherchent continuellement de nouvelles façons d'aider nos boursiers. »

Les étudiants sont encouragés à soumettre leur candidature avant la date limite du 15 mars 2022. Le formulaire de demande est disponible sur le site web de l'Association Horatio Alger du Canada au https://www.horatioalger.ca/fr/bourses-detudes/.

À propos de l'Association Horatio Alger du Canada

Filiale de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans Inc., l'Association Horatio Alger du Canada est un organisme à but non lucratif habité par la conviction que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit de l'adversité en leur décernant le Prix Horatio Alger et en leur accordant le statut de membre à vie de l'Association. Grâce à la générosité de ses membres Horatio Alger, l'Association Horatio Alger du Canada attribue des bourses d'études chaque année à des jeunes méritants dans chaque province et territoire du Canada. Les membres de l'Association comprennent Alain Bouchard, Dominic D'Alessandro, Murray Edwards, Serge Godin, Wayne Gretzky, Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Rebecca MacDonald, feu G. Wallace F. McCain, le très honorable Brian Mulroney, Jim Pattison, Walter Schroeder, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Prem Watsa et Rick Waugh. Pour plus d'information, visitez le site Web www.horatioalger.ca. Vous pouvez également rejoindre l'Association sur Twitter , Facebook et Instagram .

