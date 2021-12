Reconnaissance mondiale pour les machines à laver Hisense : SGS leur octroie pour la première fois la certification Performance Mark





QINGDAO, Chine, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- SGS, le leader mondial des essais, inspections et certifications, a délivré récemment la première certification Washing Machine Performance Mark aux machines à laver Hisense. Cette récompense illustre la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'innovation. Elle symbolise l'excellente qualité des machines à laver Hisense et aide Hisense à bénéficier d'une reconnaissance accrue sur le marché mondial. À l'avenir, SGS et Hisense poursuivront une coopération approfondie dans le domaine des essais et de la certification des produits pour une meilleure expérience client.

Entreprise de renommée internationale, Hisense adhère aux valeurs fondamentales d'intégrité, d'innovation, d'orientation client et de durabilité, et met en oeuvre une stratégie de développement reposant sur la technologie et une croissance stable. Afin de répondre à la demande du marché pour des produits « plus sains et stérilisables », Hisense a lancé une nouvelle série de machines à laver avec stérilisation pour mieux protéger la santé et apporter aux consommateurs une expérience unique.

Depuis longtemps, SGS a créé la certification SGS Performance Tested Mark pour les machines à laver, en s'appuyant sur les normes d'utilisation internationales et sur les normes courantes de l'industrie, associées à la compilation d'une grande quantité de données. Le certificat est basé sur la norme GB 21551.5-2010, qui fournit des spécifications et des exigences strictes pour la capacité d'élimination des germes et de purification du produit. Il évalue strictement la capacité d'élimination des germes du produit en utilisation régulière en mode « Allergy Steam ». Après le test, le taux d'élimination de E-coli et de Staphylococcus aureus de la machine à laver a atteint plus de 99,9 %.

L'équipe technique de SGS a testé et évalué les produits Hisense en mode « Allergy Steam » du point de vue de la capacité d'élimination des germes et a obtenu le certificat SGS Performance Tested Mark pour les machines à laver Hisense. Hisense peut appliquer la marque à son emballage, à ses manuels d'utilisation ou à ses produits, selon les besoins. Les consommateurs pourront ainsi la voir aisément et leur confiance en les produits s'en trouvera améliorée de manière efficace.

Entreprise engagée en faveur de l'innovation technologique et de l'orientation client au fil des ans, Hisense insiste sur l'utilisation de technologies de pointe pour produire des produits de haute qualité dans le monde entier. La certification octroyée par SGS est une reconnaissance de la technologie de Hisense. Désormais, Hisense vise à renforcer la réputation et la compétitivité de sa marque en mettant l'accent sur l'innovation technologique et le développement de produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698943/SGS_Awards_First_Performance_Mark_Certification_Hisense.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698944/Hisense_Washing_Machines_QR_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698942/Hisense_Washing_Machines_QY_Series.jpg

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :