Pharmascience inc. réduit le prix de la solution de nébulisation de pms-Cromoglycate sodique 1% jusqu'à épuisement des inventaires





MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Pharmascience continue de soutenir l'accès à des médicaments abordables.

Les normes et options de traitement évoluant constamment vers l'utilisation de nouveaux médicaments pour soigner les conditions médicales, l'utilisation de nombreux médicaments génériques plus anciens et abordables, tels que la solution de nébulisation de pms-Cromoglycate de sodium 1% diminue de façon significative. La solution de nébulisation de pms-Cromoglycate de sodium 1% est utilisée comme traitement d'appoint de l'asthme intrinsèque et extrinsèque et son utilisation a diminué de plus de 95% au cours des 15 dernières années.

Le prix des médicaments génériques comme le cromoglycate sodique qui sont inscrits sur les listes de médicaments est fixé par les gouvernements en fonction des grilles de prix déterminées par l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), un organisme consultatif auprès des autorités fédérales, provinciales et territoriales. Il existe peu ou pas de flexibilité pour permettre des ajustements de prix sur ces anciens médicaments génériques. Pour les médicaments très anciens comme le cromoglycate, dont le prix n'a pas évolué au fil du temps mais dont la demande a fortement baissé, cette inflexibilité conduit à une offre non viable.

Pharmascience annonce aujourd'hui qu'elle a décidé d'ajuster le prix de la solution de nébulisation de pms-Cromoglycate sodique 1% au prix le plus bas disponible au Canada, soit 24,23 $ l'unité (50 nébules de 2mL chacune) jusqu'à épuisement de son inventaire actuel. Cette mesure de transition permettra aux médecins de disposer de temps pour envisager des alternatives thérapeutiques pour leurs patients.

Le cas du cromoglycate illustre bien l'extrême difficulté pour les fabricants de médicaments génériques de maintenir la commercialisation d'anciens médicaments dont le taux d'utilisation est très faible.

Pharmascience considère que l'accès aux produits génériques abordables, plus anciens, et rarement utilisés, est un enjeu politique important qui doit être abordé et continuera à travailler avec les gouvernements et les professionnels de la santé pour trouver des solutions alternatives qui garantissent la disponibilité des produits demandés par les patients et les prescripteurs.

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2019, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

SOURCE Pharmascience inc.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :