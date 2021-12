Manque de personnel en santé, services sociaux et services de garde - À quand l'opération bonnes conditions de travail??





MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Avec son opération main d'oeuvre, le gouvernement est forcé d'admettre que le manque de personnel est criant en santé, services sociaux et dans les services de garde éducatifs. Mais pour que cette opération soit un succès, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réclame que le gouvernement cesse d'agir seul et lance des discussions pour améliorer les conditions de travail.

Le gouvernement est forcé d'agir face à la crise

L'annonce gouvernementale concerne plusieurs titres d'emploi représentés par la FSSS-CSN. Le gouvernement veut ainsi recruter des infirmières, infirmières auxiliaires, agentes administratives, préposé-es aux bénéficiaires, du personnel en santé mentale, dans la protection de la jeunesse et des éducatrices en service de garde. Le gouvernement met ainsi des moyens pour parvenir à freiner le manque de personnel qui touche bien des titres d'emploi de nos réseaux. Les bourses d'études sont un moyen identifié depuis longtemps par la Fédération pour attirer de la relève. Par contre, la FSSS-CSN déplore que le gouvernement en profite pour imposer des conditions irréalistes, en demandant par exemple aux nouvelles infirmières auxiliaires d'offrir une disponibilité à temps complet pendant trois ans. De plus, en ne se concentrant que sur quelques titres d'emploi, le gouvernement laisse dans l'ombre plusieurs autres titres d'emploi pourtant en demande.

«?Enfin le gouvernement met des moyens pour attirer de la relève dans nos réseaux qui en ont bien besoin. Cela fait longtemps qu'on le réclame?! Mais il y a la manière. Pourquoi encore agir seul?? Pourquoi ne pas avoir profité d'une telle opération pour entendre les solutions de celles et ceux qui tiennent nos réseaux à bout de bras depuis le début de la pandémie?et leur offrir des possibilités d'avancement de carrière dans le réseau?? Il faut attirer la relève c'est certain, mais il faut aussi s'assurer de reconnaitre les efforts de celles et ceux qui sont à l'emploi. Et pour ça, il va falloir finir par s'attaquer aux conditions de travail?!?», lance Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN.

Bien des questions en suspens

Depuis plusieurs mois, la FSSS-CSN réclame que le gouvernement lance des discussions pour entendre les solutions du personnel. Le fait d'agir seul comme persiste à le faire le gouvernement laisse plusieurs questions en suspens. Qui aura accès aux programmes de formation accélérée et rémunérée?? Qu'arrivera-t-il si une travailleuse quitte son emploi après plusieurs mois?? Devra-t-elle rembourser l'ensemble de la bourse?? Le gouvernement doit se ressaisir et prendre les lieux de discussion existants pour régler les problèmes du réseau avec les organisations syndicales.

