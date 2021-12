NEO lance la toute première plateforme offrant des solutions de recherche et d'analyse gratuites sur tous les FNB canadiens





La NEO Bourse est fière de lancer Canadian ETF Market ("Marché FNB"), une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à des données de marché, des recherches et des analyses en temps réel de qualité institutionnelle sur l'intégralité des fonds négociés en bourse ("FNB") cotés au Canada. L'accès au Marché FNB est disponible gratuitement sur www.ETFMarket.ca.

Marché FNB est un partenariat sans précédent alliant l'expertise internationale, les données et les technologies de Trackinsight à la notoriété de marque, l'expertise en FNB canadiens et la connectivité de la NEO Bourse. En tant que chef de file indépendant des données de qualité en matière de FNB, Trackinsight propose des solutions adoptées par plusieurs médias numériques de premier rang.

Marché FNB se concentre exclusivement sur l'écosystème canadien et, à la différence d'autres portails de FNB au Canada, fournit des données de courtage de niveau professionnel avec une couverture exhaustive de tous les FNB canadiens. L'accès à Marché FNB est gratuit pour tous les utilisateurs, en conformité avec la mission de NEO de créer un environnement équitable et un accès sans obstacle aux marchés et aux informations.

"L'équipe NEO est de nouveau à la manoeuvre", déclare Erik Sloane, responsable des revenus chez NEO. "Nous sommes à la fin de notre année la plus productive dans le domaine des FNB, avec 35 nouveaux référencements. NEO est un défenseur de la première heure du secteur des FNB canadiens, promouvant l'éducation et sensibilisant les conseillers et les investisseurs particuliers. Nous sommes fiers de présenter notre innovation la plus complète à ce jour visant à soutenir cette croissance. Marché FNB est la première ressource de ce type au Canada, et représente un grand pas en avant dans nos efforts de démocratisation de l'accès aux marchés de capitaux."

Lancé aujourd'hui, Marché FNB propose des actualités et des mises à jour quotidiennes, des outils avancés de criblage et de sélection basés sur une analyse éprouvée, des ressources objectives d'éducation des investisseurs, des recherches et observations exclusives, et une fonctionnalité de recherche intelligente ? le tout sur une plateforme intuitive, conviviale et flexible.

"Bien que NEO référence plus de 100 FNB, l'écosystème des FNB canadiens va au-delà de la NEO Bourse", ajoute Jean-René Giraud, chef de la direction de Trackinsight. "Avec plus de 1 200 FNB cotés au Canada, les investisseurs et conseillers ont besoin d'un guichet unique pour la recherche, l'analyse et les données relatives à tous ces FNB afin de prendre des décisions éclairées en termes d'investissement. Marché FNB optimise la visibilité grâce à un flux centralisé d'observations, de perspectives et de solutions complètes."

En tant qu'acteur incontournable du secteur des FNB au Canada, Franklin Templeton soutient activement Marché FNB en qualité de sponsor de lancement de cette nouvelle plateforme NEO.

"Nous nous engageons fermement à l'égard du secteur des FNB et considérons qu'il est important pour les conseillers et investisseurs d'avoir facilement accès à l'éducation, des perspectives de marché et des outils les accompagnant dans leurs décisions d'investissement", explique Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada. "À l'heure où les conseillers et investisseurs cherchent à s'orienter dans le vaste écosystème des FNB canadiens, nous sommes ravis de soutenir le lancement de ces outils gratuits d'évaluation des FNB regroupés sur une seule et même plateforme pour les aider à réaliser leur diligence raisonnable."

La NEO Bourse accueille plus de 180 référencements uniques, notamment les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales parmi les plus innovantes. Bénéficiant de l'appui de certaines des organisations financières les plus reconnues au Canada, la NEO Bourse traite environ 20% du volume de courtage total des FNB canadiens et près de 15% du volume de courtage total des sociétés cotées au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres référencés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Trackinsight

Trackinsight est le chef de file des données aux marchés FNB internationaux. La société fournit au quotidien des données, analyses, notations et évaluations ESG pour plus de 7 500 FNB cotés dans le monde entier. Les solutions technologiques en marque blanche de Trackinsight sont largement adoptées par les gestionnaires de patrimoine, les banques privées, les plateformes boursières, et les médias de premier rang, qui ont besoin de données précises, rapides et exhaustives sur les FNB afin de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et de sélection.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] est une organisation internationale de gestion de placements disposant de filiales évoluant en tant que Franklin Templeton et d'une clientèle répartie dans plus de 165 pays. Au Canada, la filiale de la société est Franklin Templeton Investments Corp., qui évolue sous la désignation Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider ses clients à optimiser leurs résultats grâce à une expertise dans la gestion de placements, la gestion patrimoniale et des solutions technologiques. Par le biais de ses gestionnaires spécialisés, la société apporte des capacités éprouvées en matière de solutions de capitaux propres, de revenus fixes et multi-actifs, et d'approches alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 collaborateurs spécialisés en placement, la société californienne jouit de plus de 70 années d'expérience et possédait plus de 1,5 trillion USD (plus de 1,9 trillion CAD) d'actifs sous gestion au 31 octobre 2021.

