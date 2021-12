BMO Investissements Inc. lance une série FNB pour le Fonds du marché monétaire BMO





MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement d'unités de série FNB pour le Fonds du marché monétaire BMO.

L'objectif de la série FNB du Fonds du marché monétaire BMO (symbole : ZMMK) est d'assurer la préservation du capital en investissant dans un portefeuille d'instruments du marché monétaire de haute qualité émis par des administrations publiques et des sociétés au Canada.

Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire du portefeuille choisit des instruments du marché monétaire de haute qualité dont l'échéance est inférieure à 365 jours et dont la durée moyenne est de 90 jours ou moins à la date de rajustement et de 180 jours à la date d'échéance.

Le placement d'unités de série FNB du fonds est terminé et celles-ci commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

« Nous sommes heureux d'élargir notre offre de FNB pour y inclure des unités de série FNB du Fonds du marché monétaire BMO, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. Le fonds ZMMK offre une solution aux investisseurs en quête d'une marge de liquidité ou d'un endroit où conserver leurs liquidités pendant qu'ils évaluent le marché pour d'autres placements. »

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO et la série ETF des fonds d'investissement BMO, veuillez consulter le site www,bmo,com/fnb.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc. et BMO Asset Management Corp.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les titres de fonds d'investissement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que la valeur liquidative respective des titres du Fonds du marché monétaire BMO se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ces fonds. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. La série FNB des fonds d'investissement BMO s'échange comme des actions, peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative et sa valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 80,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, octobre 2021

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 08:31 et diffusé par :