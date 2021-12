Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ à la municipalité de Saint-Anicet





SAINT-ANICET, QC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Huntingdon, Claire IsaBelle, annoncent, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'un montant de 100 000 $ est octroyé à la municipalité de Saint-Anicet pour son projet d'aménagement d'un parc intergénérationnel.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives favorisant le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la municipalité de Saint-Anicet consiste à aménager un parc intergénérationnel dans le centre-ville afin d'offrir aux aînés un lieu de rassemblement en plus de favoriser le développement de saines habitudes de vie. Les travaux consistent en l'aménagement d'un sentier pédestre ceinturant le parc afin de faciliter l'accès aux diverses installations qui s'y trouvent. Le projet comprend également l'installation de six modules d'exercices, de six lampadaires solaires et de neuf bancs fixes.

« Le projet d'aménagement d'un parc intergénérationnel favorisera grandement la socialisation et la santé des personnes aînées de Saint-Anicet. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir financièrement cette initiative. Chaque projet PRIMADA témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie de nos aînés et de promouvoir le vieillissement actif au sein des différentes régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce projet apportera beaucoup aux citoyennes et citoyens de Saint-Anicet. En plus de contribuer à la santé mentale et physique des aînés, ce parc leur permettra de briser l'isolement et de tisser des liens encore plus étroits avec toute la communauté, incluant les jeunes. Je tiens à remercier la municipalité d'avoir mené à bien la rédaction de cette demande d'aide financière et à saluer sa proactivité. »

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).



Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

