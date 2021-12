Suspension de la négociation par l'OCRCVM - DRT.DB.A

L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) accueille favorablement l'annonce de la mise en oeuvre accélérée du programme Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) pour les infirmières auxiliaires. L'Ordre se réjouit que...

Reprise des négociations pour : Société : Puma Exploration Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : PUMA Les titres : Oui Reprise (HE) : 10 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...