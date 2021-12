Des investissements majeurs en habitation





QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, se réjouit des importantes sommes prévues en habitation dans la mise à jour économique. Ce sont 300 millions de dollars qui auront des retombées concrètes dans toutes les régions du Québec.

Plus de logements abordables

Pour augmenter plus rapidement l'offre de logements abordables, 200 millions de dollars seront investis dans un tout nouveau programme. Il s'agit de la première étape d'une nouvelle approche qui s'appuiera sur la complémentarité des interventions entre les différents acteurs du milieu.

Tant les organismes communautaires que les offices d'habitation et le secteur privé pourront bénéficier de ce modèle d'affaires innovant, dans la mesure où ceux-ci s'engageront à offrir des logements à prix abordables. Les modalités du nouveau programme seront dévoilées plus en détail prochainement.

Rappelons également qu'une mesure du projet de loi no 49, adopté en novembre dernier, permet maintenant aux municipalités d'intervenir directement dans la construction de nouveaux logements. Ce pouvoir temporaire leur permet ainsi de donner un terrain, un crédit de taxes ou encore d'octroyer un prêt ou une subvention.

Plus de soutien pour les locataires

Le gouvernement continue ainsi de poser des gestes pour soutenir les ménages québécois dans l'accès au logement. En plus des 200 millions de dollars pour construire davantage de logements abordables, du soutien pour les services d'accompagnement en logements sociaux et communautaires a aussi été annoncé. À cela s'ajoutent également des suppléments au loyer (marché privé) afin d'aider les Québécois dans le besoin à se trouver un logement adapté.

L'objectif commun de ces mesures est de mettre à contribution tous les partenaires possibles afin d'augmenter plus rapidement l'offre de logements abordables au Québec. Cette annonce témoigne de la volonté du gouvernement d'agir sur tous les fronts et de présenter des solutions concrètes afin de répondre au manque de logements abordables qui se fait sentir actuellement.

Citation :

« Avec les besoins criants en matière de logement sur le terrain, il fallait sortir des sentiers battus et accélérer drastiquement la construction de logements abordables. Avec le tout nouveau programme, tant les organismes communautaires, les offices d'habitation, les municipalités que le secteurs privés pourront contribuer à l'augmentation de l'offre de logements abordables. C'est une première étape vers un modèle d'affaires souple et agile qui répondra non seulement aux demandes du milieu, mais également aux besoins des Québécois et des Québécoises de toutes les régions. Nous continuerons à investir aussi bien dans le logement abordable que dans le logement social et à travailler sur tous les fronts pour faire face à la situation actuelle. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Fait saillant :

Dans le cadre de l'Entente Canada-Québec, plus de 279 millions de dollars seront investis dans la construction de plus de 3 000 logements sociaux et abordables, comme annoncé récemment par la ministre Laforest.

