CAE et ses employés amassent 1 million $ pour Centraide pour la 3e année consécutive





MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE annonce avoir amassé 1 million $ dans le cadre de la campagne CAE-Centraide 2021. Pour la troisième année consécutive, CAE a récolté 1 million $ grâce aux dons des employés, à des activités de collecte de fonds et à un don d'entreprise.

« Malgré la reprise économique en cours, les répercussions de la pandémie peuvent malheureusement se faire ressentir encore longtemps chez les plus vulnérables, c'est pourquoi je suis très fier que CAE ait une fois de plus répondu à l'appel de la solidarité de Centraide », a affirmé Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « C'est la troisième année que CAE et ses employés amassent plus de 1 million $ pour Centraide, ce qui démontre que malgré l'endurance de la pandémie, la communauté CAE est prête à soutenir cette cause importante. »

CAE et la section locale 522 d'Unifor mènent des campagnes pour Centraide depuis de nombreuses années et ont reçu de la part de Centraide 10 prix Solidaires qui reconnaissent l'excellence et les résultats exceptionnels de leurs campagnes. Depuis 2000, les employés de CAE ont donné plus de 14,6 millions $ à Centraide du Grand Montréal.

En plus de Centraide, CAE offre son soutien aux collectivités dans lesquelles elle est établie par l'intermédiaire de plusieurs dons et partenariats au profit de causes dans les secteurs de l'éducation, de l'aviation civile, de la défense et sécurité ainsi que de la santé. L'entreprise encourage également les employés à faire du bénévolat individuel ou en équipe grâce à son programme CAEbénévolat et donne à plusieurs causes qui tiennent à coeur aux employés.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les objectifs et accomplissements sociétaux de CAE dans son Rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice financier 2021.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

