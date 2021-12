Air Canada est nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par Global Traveler pour une troisième année de suite





Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord selon Global Traveler pour une troisième année d'affilée

Global Traveler Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines selon Global Traveler pour une deuxième année de suite

Global Traveler Cote cinq étoiles de l'APEX, évaluant la performance d'après la rétroaction des passagers

Meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord selon Business Traveler

Business Traveler Air Canada remporte aussi les six prix de StudentUniverse dans les catégories canadiennes du sondage annuel sur les transporteurs aériens

MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a été nommée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par les lecteurs de Global Traveler pour une troisième année de suite. La société aérienne a aussi été nommée Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines pour une deuxième année d'affilée dans le cadre du 18e sondage effectué auprès du lectorat de Global Traveler, composé de voyageurs d'affaires assidus et raffinés.

De plus, l'Airline Passenger Experience Association (APEX) a de nouveau conféré à Air Canada la cote cinq étoiles pour 2022 dans la catégorie sociétés aériennes internationales de son programme Official Airline RatingsMC, fondé sur la rétroaction des clients. Pour l'attribution des distinctions de 2022, des passagers ont évalué près d'un million de vols assurés par plus de 600 sociétés aériennes de partout dans le monde sur une échelle de cinq étoiles. Les évaluations du programme Official Airline Ratings de l'APEX reposent sur les commentaires et les observations neutres de passagers recueillis par un tiers grâce au partenariat entre APEX et Triplt® de Concur®, et sont certifiées de manière indépendante par un cabinet d'audit externe.

« Nous remercions nos employés passionnés qui ont travaillé sans relâche pour accueillir de nouveau nos clients, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. C'est à nos employés dévoués et à nos fidèles clients que nous devons de remporter les titres de Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord et de Meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines décernés par Global Traveler, de recevoir la cote cinq étoiles de l'APEX et d'être reconnus comme le Meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord par Business Traveler.

« Notre culture d'entreprise réputée, bâtie et cultivée au cours de la dernière décennie et enracinée dans la résilience, le travail d'équipe et l'empathie, est une force essentielle. Grâce à cette culture nous avons été capables de nous adapter rapidement face à la pandémie dès le début tout en gardant les clients au centre de tout ce que nous faisions, et cette façon d'agir se poursuit aujourd'hui. Notre culture positive, associée à l'attrait de la marque emblématique d'Air Canada, nous permet de nous réinventer et de saisir les nombreuses occasions qui se présentent sur le marché de l'après-COVID-19. »

Air Canada a aussi récemment été élue Meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord par les lecteurs du magazine Business Traveler, en plus de remporter l'or dans les six catégories canadiennes du sondage annuel de StudentUniverse sur les transporteurs aériens mené auprès des étudiants.

Meilleur transporteur aérien pour les voyages internationaux ( Canada )

) Meilleur transporteur aérien pour les voyages au Canada ( Canada )

( ) Meilleur rapport qualité-prix pour les étudiants et les jeunes en 2021 ( Canada )

) Meilleur service pour les étudiants et les jeunes en 2021 ( Canada )

) Transporteur aérien le plus sécuritaire pendant la pandémie de COVID-19 ( Canada )

) Meilleur transporteur aérien pour les étudiants et les jeunes en 2021 ( Canada )

Ces honneurs sont les plus récents parmi les nombreux prix qui ont souligné les réalisations d'Air Canada dans les aspects essentiels de ses activités, notamment ses employés, ses produits et la mobilisation du personnel. Dans le courant de l'année, Air Canada a fait l'objet de plusieurs marques de reconnaissance de la famille de publications FXExpress Publications, qui lui a décerné six prix :

Les prix Leisure Lifestyle

Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord pour une troisième année de suite

Meilleure classe économique supérieure pour une troisième année d'affilée

Meilleur transporteur aérien pour le menu à bord pour une troisième année de suite

Les prix Trazees reflétant l'opinion des voyageurs âgés de 25 à 40 ans

Transporteur aérien en Amérique du Nord le plus estimé pour une troisième année d'affilée

Les prix Wherever traduisant le point de vue des familles modernes qui voyagent

Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord pour une troisième année de suite

Meilleur transporteur international pour les familles pour une deuxième année d'affilée

Voici d'autres grands prix et distinctions qu'Air Canada a reçus en 2021 :

Les World Airline Awards de Skytrax sont les plus récentes récompenses attribuées aux produits et au service clientèle d'Air Canada, qui demeure toujours la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord :

Prix Skytrax du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord



Prix Skytrax du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada



Prix Skytrax du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord



Prix Skytrax du Transporteur par excellence face à la COVID-19

Air Canada a été choisie en tant que l'une des entreprises d'élite parmi les lauréates du prix décerné par Achievers aux 50 entreprises les plus engagées® de 2021 (en anglais seulement) honorant les 50 meilleurs employeurs qui mettent l'engagement, l'harmonie et la reconnaissance au centre de l'expérience de leurs employés. La distinction toute récente a été attribuée à la société aérienne après sa désignation comme l'une des 50 entreprises les plus engagées pour la cinquième année d'affilée, en raison de son engagement à l'égard de la mobilisation du personnel.

Air Canada fait partie des Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada en 2021, selon Mediacorp, pour ses partenariats visant à établir des milieux de travail inclusifs pour les employés de cinq groupes : les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant un handicap, les Autochtones et les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires (LGBTQ2).

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Renseignements : media@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 08:00 et diffusé par :