Le pyjama LILYSILK, qui apparaît dans le nouveau clip de la superstar mondiale Meghan Trainor, « My Kind of Present », est le cadeau idéal pour les fêtes

LOS ANGELES, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde, a pour mission d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable. Elle partage la vedette dans le tout nouveau clip de l'auteure-compositrice-interprète Meghan Trainor, lauréate d'un GRAMMY® Award, pour son dernier album, « My Kind of Present » extrait de la version deluxe de son premier album de Noël, A Very Trainor Christmas, sorti le 29 octobre par Epic Records.

Vêtue d'un confortable ensemble pyjama en soie LILYSILK 22 Momme Full Length, Meghan apparaît dans le clip en train de lire avec son fils Riley. Plus loin dans la vidéo, Meghan envoie ses voeux de Noël accompagnés de son « genre de cadeau » ? un luxueux coffret de la marque LILYSILK au pied du sapin de Noël, tout en portant un peignoir LILYSILK 22 Momme Classic Mid Silk Robe.

« L'amour et le partage sont des éléments essentiels de la philosophie de LILYSILK », a déclaré David Wang, PDG de la société LILYSILK. « Pour les fêtes de fin d'année à venir, la marque LILYSILK a tout prévu pour que les gens puissent sélectionner des cadeaux et répandre la joie avec leurs proches, en reflétant l'esprit de la chanson de Meghan, ce qui en fait le présent idéal pour un Noël chaleureux et douillet. »

L'ensemble pyjama et le peignoir que Meghan porte dans le clip sont disponibles sur LILYSILK.com, où se côtoient haute qualité et prix abordables, constituant ainsi le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Outre les pyjamas en soie, LILYSILK propose une vaste gamme de produits allant des masques pour les yeux et des taies d'oreiller aux chemises et aux parures de lit, le tout assorti de remises spéciales pour les fêtes.

À propos de Meghan Trainor

Meghan Trainor est entrée dans l'histoire en 2014 avec son single à succès certifié disque de diamant « All About That Bass ». Depuis qu'elle a remporté le GRAMMY® pour Best New Artist, la chanteuse, auteure-compositrice et multi-instrumentiste primée continue d'accroître son influence sur la culture pop.

À PROPOS DE LILYSILK

LILYSILK est l'une des plus grandes marques de soie au monde, dont la mission est d'inciter les gens à vivre mieux et à s'adapter à un mode de vie plus durable. La marque fabrique des produits à partir des meilleures fibres naturelles et s'engage à appliquer une politique zéro déchet tout en fournissant des services exceptionnels. LILYSILK vise à apporter aux clients le confort ultime à chaque instant qui passe - chaque jour et à jamais, pour que leur vie soit exceptionnelle.

