Les Aliments Maple Leaf annonce le mois national du bacon en décembre afin de célébrer l'un des aliments préférés du Canada





Un nouveau sondage révèle que près de la moitié (46 %) des Canadiens croient que tout a meilleur goût avec du bacon et que 7 % d'excentriques aiment les sandwichs au beurre d'arachide et au bacon

MISSISSAUGA, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf ont déclaré que décembre est le mois national du bacon, une période de célébration de ce que les Canadiens ont mis à l'évidence dans un nouveau sondage : le bacon est incontestablement l'un des aliments préférés du Canada. Le producteur canadien de produits de bacon de porc naturel de qualité supérieure a publié une série de de statistiques et nouveaux faits croustillants pour marquer le début du mois national du bacon, en amont de la journée nationale du bacon célébrée le 30 décembre.

Les résultats sont arrivés : les Canadiens raffolent du bacon!

L'histoire du bacon remonte à 1 500 av. J.-C. en Chine, où le flanc de porc a d'abord été salaisonné comme mesure de conservation, avant l'existence de la réfrigération. Au fil du temps, la saveur légendaire du bacon a séduit le palais global et a été adoptée dans de nombreuses cultures autour du monde. Si nous revenons rapidement à aujourd'hui, les Canadiens ne peuvent toujours pas se passer de cette gâterie polyvalente et délicieuse. Une étude récente commandée par les Aliments Maple Leaf* indique que la majorité des Canadiens (61 %) préfèrent les tranches de bacon ordinaires aux repas et il n'est pas surprenant que 20 % d'entre nous préfèrent la fusion sucrée et salée du bacon aromatisé à l'érable.

« La passion qu'éprouvent les Canadiens pour le bacon est indéniable dans nos nouveaux résultats de sondage. En effet, 12 % des Canadiens pensent que le bacon devrait être notre aliment national, affirme Janet Riley, passionnée de bacon et vice-présidente, Communications chez les Aliments Maple Leaf. Une seule journée semble insuffisante pour célébrer toute la signification du bacon pour le Canada, alors nous prolongeons la journée nationale du bacon pour en faire le mois national du bacon. »

Tout au long de décembre, les Aliments Maple Leaf encourage les Canadiens à célébrer différents genres de bacon de façons créatives au cours de la célébration des Fêtes, du bacon classique du déjeuner aux desserts salés au bacon.

Le bacon donne meilleur goût aux aliments

En explorant l'engouement des Canadiens pour le bacon, le sondage sur le mois du bacon a révélé que pour près de la moitié (46 %) des Canadiens, le bacon rend tout plus délicieux. Cette viande à la polyvalence unique est en elle-même un aliment de base qui se prépare de diverses façons délicieuses. La majorité (57 %) des Canadiens préfèrent poêler leur bacon sur la cuisinière. Un autre 30 % aime à le griller ou le cuire sur le barbecue et les résultats sont presque égaux entre les Canadiens qui préfèrent le bacon bien croustillant (42 %) et ceux qui le veulent un peu croustillant et un peu tendre (49 %).

Au-delà du déjeuner et du comptoir de la charcuterie, le bacon agrémente maintenant une grande diversité de plats, en tant qu'ingrédient ou pour accompagner tant les aliments salés que sucrés. Lorsque nous avons demandé aux Canadiens amateurs de bacon quelles sont leurs préférences gustatives par rapport au bacon, un grand nombre envisagerait les accords traditionnels, que ce soit sur un burger (82 %) ou sur notre plat national, la poutine (39 %). En exerçant plus de créativité et d'imagination, 21 % des Canadiens envisageraient d'utiliser le bacon comme ingrédient dans les crêpes et 7 % songeraient même à l'utiliser pour préparer du beurre au bacon.

Pour inspirer votre prochain plat imprégné de bacon, la marque Maple Leaf a publié sur son site Web un choix de recettes pour n'importe quel jour de la semaine - parce que vous n'avez pas besoin d'une occasion spéciale pour savourer du bacon! Maple Leaf offre une diversité de produits de bacon de porc et n'utilise que des ingrédients vrais et simples, y compris le bacon original et avec 25 % moins de sel, le bacon naturel entièrement cuit Ready Crisp en tranches ou en morceaux et le bacon de dos naturel. Pour obtenir plus d'information, visitez le site du bacon Maple Leaf.

*Statistiques fondées sur une étude de 990 Canadiens consommateurs de viande qui ont mangé du bacon au cours des six (6) derniers mois (de juin 2021 à novembre 2021), créée pour les Aliments Maple Leaf, conçue et programmée à l'interne en utilisant un logiciel Questionpro. Échantillonnage fourni par Delvinia Asking Canadians.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 07:30 et diffusé par :