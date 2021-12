Cloud DX choisie par Medtronic pour une collaboration nationale





Medtronic a choisi Cloud DX pour fournir des solutions de surveillance virtuelle et à distance des patients dans le cadre d'une entente corporative exclusive

BRAMPTON, ON, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Cloud DX (TSXV: CDX) (OTCQB: CDXFF), Cloud DX a été choisie par Medtronic Canada ULC, une filiale de Medtronic plc (NYSE: MDT | Cap. boursière : 157,75 G$ US), chef de file mondial des technologies médicales, pour fournir des soins de santé virtuels de classe mondiale aux patients du Canada. Ce partenariat fait avancer l'engagement de Medtronic envers l'amélioration des résultats pour les patients et la réduction des coûts globaux tout au long du continuum de soins. La technologie et les services de surveillance à distance des patients de Cloud DX sont exclusifs à Medtronic et à sa clientèle canadienne, qui est répartie dans tout le pays. Medtronic Canada fournit des soins dans un large éventail de domaines cliniques, notamment les chirurgies du rachis et cardiaques, les soins intensifs, le diabète, et les soins vasculaires et rénaux. On s'attend à ce que la plupart des domaines cliniques améliorent les résultats pour les patients et la satisfaction de ces derniers en utilisant quelques aspects des soins virtuels dans le futur. Dans un premier temps, Medtronic cherche à intégrer la plateforme Connected HealthMC et les services associés à deux parcours au Canada, soit les soins périopératoires et les maladies chroniques complexes.

Dans le cadre de cette entente, un déploiement type consisterait à inscrire un patient ayant une maladie chronique ou un patient opéré à la plateforme Connected HealthMC, générant ainsi des revenus récurrents, selon la durée du programme de surveillance. Cloud DX génère des revenus directs grâce à des trousses prescrites aux patients pour un usage à domicile et à des frais d'abonnement mensuel par patient pour le logiciel, les services et le soutien. Des revenus additionnels pourraient également être générés par des activités de personnalisation et de consultation, et des services spéciaux, au besoin. »



« Medtronic s'est engagé à établir des partenariats avec des PME basées au Canada pour faire progresser l'écosystème canadien des sciences de la vie » dit Jessica Rudd, directrice nationale, Nouveaux partenariats et solutions chez Medtronic Canada. « De plus, Medtronic Canada a pour but de répondre aux besoins de notre système de santé canadien, et nous nous engageons à favoriser l'accès équitable aux soins et l'autonomisation des patients, tout en allégeant le fardeau de nos précieuses ressources humaines en santé. Cependant, nous ne pouvons pas le faire seuls. À cette fin, nous sommes ravis de conclure ce partenariat exclusif avec l'entreprise Cloud DX et de tirer profit de sa technologie novatrice, de son modèle de service attentionné et de son excellent bilan en matière de résultats pour les patients partout au pays. »



Robert Kaul, chef de la direction et fondateur de Cloud DX, a ajouté : « Ce partenariat avec Medtronic est une recette qui ne peut être que gagnante; les deux entreprises mettent en avant leurs engagements envers l'innovation et l'amélioration de la prestation des soins de santé. Cette collaboration signifie que les soins de santé à distance seront largement disponibles dans tout le Canada. Ce niveau de soins à la fine pointe peut avoir un impact direct sur plus de 1 million de Canadiens, grâce à du soutien qui sauve des vies et à des solutions de soins de santé véritablement modernes. Notre plateforme de soins virtuels Connected HealthMC est celle que les cliniciens préfèrent et a obtenu des scores de satisfaction des patients de 100 % dans le cadre de multiples études[1]; nous avons fait nos preuves en matière de déploiement et de conformité supérieurs, et sommes reconnus pour notre expertise inégalée dans le secteur de la surveillance à distance des patients. Maintenant qu'elle a été reconnue et choisie par un chef de file du secteur des technologies médicales du calibre de Medtronic, l'équipe entière de Cloud DX est prête à démontrer qu'elle est à la hauteur des attentes. »

La prochaine réunion des investisseurs de Cloud DX est prévue pour le 8 décembre 2021 à midi. Vous pouvez vous inscrire ici. L'équipe de direction discutera des soins virtuels sous forme de plateforme et des sources de revenus qui en découlent, ainsi que de l'entente de partenariat entre Cloud DX et Medtronic.

1. Scores de satisfaction des patients de 100 % dans le cadre de multiples études : UAMS, MSH, UNB

À propos de Medtronic Canada ULC

Idées audacieuses. Actions plus audacieuses. Nous sommes Medtronic. Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, avec des bureaux régionaux à Montréal et à Vancouver, et est une filiale de Medtronic plc. Nous sommes le chef de file mondial des technologies de la santé qui s'attaque avec audace aux problèmes de santé les plus difficiles pour l'humanité en recherchant et en concevant des solutions. Notre Mission - soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie - réunit une équipe mondiale de plus de 90 000 personnes passionnées. Nos technologies et traitements traitent 70 problèmes de santé et comprennent des dispositifs cardiaques, des robots chirurgicaux, des pompes à insuline, des instruments chirurgicaux, des systèmes de monitorage de patients et plus encore. Dans tout ce que nous faisons, nous concevons l'extraordinaire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Medtronic Canada, visitez www.medtronic.ca

À propos de Cloud DX

Accélérant les soins de santé virtuels, Cloud DX a pour mission d'améliorer les soins de santé pour tous. Notre plateforme de surveillance à distance des patients Connected HealthMC est utilisée par des entreprises de soins de santé et des équipes de soins partout en Amérique du Nord pour gérer virtuellement les maladies chroniques, permettre aux gens de vieillir chez eux et fournir des soins post-chirurgicaux de qualité hospitalière à domicile. Nos partenaires obtiennent de meilleurs résultats pour les soins de santé et les patients, réduisent le besoin d'hospitalisation ou de réadmission, et réduisent les coûts de prestation des soins de santé grâce à une utilisation plus efficace des ressources. Cloud DX est co-lauréate du prix Qualcomm Tricorder XPRIZE, lauréate du prix Edison 2021, finaliste du concours « World Changing Idea » de Fast Company et un des dix plus importants fournisseurs de télésanté au Canada.

Site des relations avec les investisseurs de Cloud DX https://ir.clouddx.com/overview/default.aspx

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent sensiblement différer des résultats anticipés.

