Arria NLG fait l'acquisition de Boost Sport AI pour enrichir son portefeuille et redéfinir l'expérience sportive personnalisée et basée sur les données





Le partenariat entre la société innovante de NLG et la société d'analyse de données exclusive alimente l'acquisition ; il combine la puissance et l'intégration des données, de la vidéo, du suivi des joueurs et de NLG pour servir l'industrie du sport, de la performance aux médias, en passant par les livres sportifs et le commerce électronique.

MORRISTOWN, N.J. et SEATTLE, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Arria NLG , fournisseur majeur de la technologie Natural Language Generation (NLG) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Boost Sport AI, dont la technologie exclusive utilise l'analyse de données et la vision informatique pour automatiser la performance sportive et alimenter la narration numérique dans les médias, les paris et le commerce électronique.

Boost aide les marques à créer du contenu numérique hautement personnalisé à grande échelle, en distribuant des informations contextuelles en direct sur les principaux canaux de médias numériques. La plateforme complète la technologie NLG existante d'Arria et étend son offre de produits dans l'industrie des médias et du contenu sportifs.

En mai 2021, les deux entreprises ont formé une plateforme d'alliance stratégique d'intelligence artificielle (IA) qui a permis aux créateurs de contenu de créer et de déployer des reportages sportifs axés sur les données. À la suite de programmes réussis avec de multiples entreprises de médias, Arria a proposé d'acheter Boost pour accélérer la croissance dans ces secteurs et dans d'autres secteurs verticaux commerciaux.

« En associant les meilleures technologies NLG d'Arria à la plateforme de pointe de Boost, les marques internationales et leurs consommateurs à la recherche de contenus uniques qui satisfont la passion du sport seront dynamisés », a déclaré Sharon Daniels, PDG d'Arria NLG. « Grâce à l'arrivée de Boost, Arria est désormais en mesure de combiner une technologie intelligente et une expérience interactive pour renforcer l'engagement des fans ».

Boost propose des analyses et du contenu basé sur l'IA pour le basketball, le football international et le football américain (d'autres sports seront bientôt annoncés). Pour la prochaine saison de basketball de la NCAA, Boost s'associera à 25 écoles, dont UCLA, la University of Florida et la Arizona State University. Les universités récemment signées comptent Louisville, Minnesota et West Virginia. De plus, l'entreprise a récemment conclu un accord de parrainage avec Rising Coaches, une organisation nationale axée sur la communauté, les partenariats et le développement des entraîneurs de basketball de tous niveaux.

« Les franchises sportives les plus performantes sont toujours à la recherche d'un avantage », a déclaré Mustafa Abdul-Hamid, PDG de Boost. « Nous le voyons constamment chez Arria. Ils possèdent non seulement une vaste expérience de la gestion de l'espace NLG, mais ils s'engagent sans relâche à innover par le biais de nouveaux produits, de partenariats visionnaires et de relations clients inégalées, axées sur l'humanisation de la narration des données ».

Il est important de noter que cette transaction renforce également le capital intellectuel d'Arria et consolide son modèle d'acquisition d'expertise. En tant qu'ancien joueur de basket-ball professionnel ayant fait partie de deux équipes Final Four pour les Bruins, Abdul-Hamid offre un savant mélange d'expertise technologique et d'expérience sportive de haut niveau. Après sa réussite universitaire à UCLA, Abdul-Hamid a joué au basket professionnel dans toute l'Europe, notamment en Serbie, en Slovénie, en France et en Allemagne. Il est titulaire d'un Master en politique internationale délivré par la Stanford University et d'une Licence avec mention en études mondiales et en communication délivrée par UCLA. Abdul-Hamid a précédemment fondé My90, une société de logiciels de transparence et de responsabilisation pour les organismes de sécurité publique et les communautés qui a été acquise par Axon Enterprise. Il est également maître de conférences à l'iSchool de la University of Washington, où il enseigne la conception de produits et les solutions aux défis de l'information.

Aux côtés d'Abdul-Hamid, l'équipe de direction de Boost est composée d'Inga Nakhmanson, directrice de la technologie, une entrepreneuse technique ayant l'expérience de la mise à l'échelle et de la vente d'un site web de médias sociaux de niche comptant 7 millions d'utilisateurs et de la création d'équipes d'ingénierie, d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur ; de Jorge Costa, directeur de l'analyse, qui a précédemment dirigé la recherche et le développement pour les Detroit Pistons et travaillé pour l'équipe de données de la NBA ; et de Tim Mitchell, vice-président principal du marketing, un ancien cadre de NIKE ayant une grande expérience des licences sportives (NBA, NFL, NCAA, Global Football).

À propos d'Arria NLG Arria NLG ( www.arria.com ) est le leader mondial dans le domaine de la Natural Language Generation (NLG), une forme d'intelligence artificielle qui extrait des informations de sources de données complexes et les communique en langage naturel. La plate-forme Arria NLG est utilisée dans de nombreux secteurs et cas d'utilisation.

À propos de Boost Sport AI Boost Sport AI ( https://boostsport.ai/ ) est une plateforme technologique exclusive qui utilise la vision par ordinateur, l'analyse de données et la NLG pour créer des applications sportives personnalisées et évolutives utilisées par les entraîneurs et les recruteurs, ainsi que les médias et les paris sportifs. Pour plus d'informations sur Arria Boost, inscrivez-vous à un webinaire exclusif.

