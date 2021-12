/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse virtuelle - Lancement d'une nouvelle plateforme québécoise de sociofinancement/





LAVAL, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Guylaine Beauchemin, présidente et fondatrice de Makers de Rêves, une nouvelle plateforme de sociofinancement, vous invite à une conférence de presse pour annoncer son lancement.

Après plusieurs années de préparation, elle lance un nouveau site de sociofinancement à Laval le 1er décembre 2021.

À l'origine, Makers de Rêves était une académie dirigée par Mme Beauchemin, qui formait des porteurs de projets et qui les accompagnait dans la préparation de leurs campagnes de sociofinancement.

« Lorsque le premier confinement est arrivé ici au Québec, nous avons eu le temps de repenser notre modèle d'affaires et de créer une plateforme de financement participatif pour répondre à un réel besoin », explique Guylaine Beauchemin. « Nous sommes maintenant prêts à participer à la relance économique », ajoute-t-elle.

« Dans la plupart des plateformes, les projets qui sont acceptés sont catégorisés dans des industries telles que la culture, l'artisanat et les jeux. Nous ciblons plutôt les entrepreneurs venant de l'agroalimentaire, de la technologie et du développement durable. En outre, sur les sites déjà existants, seuls les nouveaux projets sont acceptés. Nous, nous acceptons les projets de démarrage et de relance », mentionne Mme Beauchemin.

« En 2022, nous allons parcourir le Québec dans une caravane mobile afin de présenter nos services aux entreprises québécoises », conclut Mme Beauchemin.

Pour commémorer son lancement, Makers de Rêves s'associe à l'AQPAMM (Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale) et fera don de 1 % de ses ventes en 2022 à cette cause qui tient à coeur à Mme Beauchemin.

Cette conférence de presse virtuelle aura lieu :

DATE : Le mercredi 1er décembre 2021



HEURE : 11 h 00



LIEU : Par visioconférence Teams

Merci de confirmer votre présence à info@makersdereves.com afin de recevoir le lien Teams par courriel.

Une période de questions suivra la présentation.

