DriveWealth s'associe à Hisa Technologies pour élargir l'accès à l'investissement et à l'éducation financière au Kenya





DriveWealth, LLC, une société pionnière en matière d'investissements fractionnés et de finance intégrée, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Hisa Technologies, la première plateforme de gestion de patrimoine en Afrique qui facilite l'investissement participatif et communautaire. En tirant parti de la technologie de négociation fractionnées en temps réel de DriveWealth, les utilisateurs de Hisa peuvent investir dans des actions américaines fractionnées, tout en bénéficiant de contenus éducatifs tels que les actualités, les podcasts et les discussions générés par les utilisateurs visant à améliorer la santé financière directement via l'application.

Auparavant, investir dans des actions américaines au Kenya nécessitait des frais de commission élevés, ce qui laisse une partie de la population kenyane sans accès à l'investissement. Alors que les citoyens sont intéressés à investir, des recherches menées par la Banque centrale du Kenya et la FSD Kenya ont révélé que plus de 43% de la population ignoraient la présence des marchés des valeurs mobilières ou ne savaient comment investir, ce qui rend l'investissement inaccessible au consommateur moyen. Le partenariat de DriveWealth avec Hisa rend les ressources financières accessibles et abordables pour tous en permettant aux Kenyans d'investir sur une base équivalente en dollars dans plus de 6 000 titres américains et fonds négociable en bourse, sans exigence minimale. Cette collaboration permet également de fournir le matériel éducatif dont les utilisateurs ont besoin pour apprendre à gérer leur avenir financier.

"Chez DriveWealth, nous estimons que l'investissement abordable et accessible est essentiel pour démocratiser les services financiers partout dans le monde", a déclaré Bob Cortright, Fondateur et PDG de DriveWealth. "Nous sommes ravis de nous associer à Hisa pour éliminer les obstacles auxquels l'investissement fait face et créer de nouvelles opportunités qui rend les Kenyans capables d'améliorer leur santé financière".

Erick Asuma, Co-fondateur et PDG de Hisa et Fondateur de Kenyan Wall Street, la principale plateforme de contenu numérique a souligné : "La mission de DriveWealth qui consiste à démocratiser l'investissement s'aligne vraiment sur notre objectif de rendre l'accès à l'investissement possible et de promouvoir l'éducation financière de nos utilisateurs". "Nos utilisateurs ont exprimé leur volonté de bâtir un avenir financier en investissant dans des titres américains et kenyans à la fois. Et nous sommes ravis de répondre à leurs besoins grâce à ce partenariat", a-t-il ajouté.

La collaboration de DriveWealth et de Hisa marque un exploit supplémentaire pour la société alors qu'elle avance dans sa mission qui consiste à démocratiser l'investissement sur tout le continent africain, surtout à la suite de son partenariat récemment conclu avec Chipper Cash. Celui-ci a permis d'investir pour la première fois dans des actions américaines en Ouganda, et bientôt au Nigeria et en Afrique du Sud.

À propos de DriveWealth

DriveWealth, la société pionnière en matière de négociation d'actions fractionnées et d'investissement intégré, est une entreprise technologique visionnaire qui permet à plus de 100 partenaires dans le monde d'engager leurs clients, en leur permettant d'avoir accès aux marchés. Nous estimons que l'avenir est au fractionnement, à la transaction et à la mobilité. Chaque appareil mobile devrait servir comme une passerelle pour investir et épargner dans des produits, services et conseils, et fournir de l'assistance aux citoyens du monde quelque soient leurs âges, niveaux de richesse et niveaux d'expertise financière. Le soutien consultatif inégalé de DriveWealth et sa plateforme technologique industrielle solide basée sur le cloud permettent aux partenaires d'offrir en toute transparence des expériences d'investissement de marque pour stimuler l'acquisition, la loyauté et la fidélisation des clients, et la croissance de leurs revenus. L'engagement de DriveWealth à l'égard de l'évolution et de l'innovation continues fait d'elle un partenaire de choix pour dynamiser l'avenir de l'investissement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique suivant : drivewealth.com ou nous rejoindre sur Twitter sur @DriveWealth ou sur LinkedIn.

À propos de Hisa

Hisa App est la première plateforme de gestion de patrimoine en Afrique qui facilite l'investissement participatif et communautaire. L'application fournit aux utilisateurs l'accès à différentes options d'investissement comme les actions et les FNB, ou fonds coté en bourse, ainsi que des contenus éducatifs tels que les actualités, les podcasts et les discussions générés par les utilisateurs visant à améliorer l'éducation financière des utilisateurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique suivant : https://hisa.co/ ou nous retrouver sur Twitter sur @HisaApp.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 07:05 et diffusé par :