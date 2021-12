Boyd Corporation acquiert Grando et continue d'élargir son portefeuille mondial de science des matériaux





Boyd Corporation, un leader mondial de l'innovation dans les technologies des matériaux d'ingénierie et de la gestion thermique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Grando, un spécialiste belge de la science du caoutchouc, de la mousse et des polymères plastiques pour les secteurs hautement réglementés des technologies ferroviaires et industrielles. L'acquisition étoffe et diversifie le portefeuille mondial de Boyd en science des matériaux, élargit la fabrication régionale de polymères de Boyd en Europe et étend encore sa présence en Belgique avec une pénétration accrue du marché en France, en Italie, en Espagne et en Belgique.

« Les scientifiques des polymères et technologues en transformation de Grando étendent la capacité d'innovation de Boyd en matière d'élastomères tout en ajoutant de la capacité et un service régional pour nos clients européens », a déclaré le PDG de Boyd, Doug Britt. « Nous accélérons notre innovation sur des marchés à forte croissance comme l'eMobilité, les énergies renouvelables, le stockage par batterie et la technologie industrielle. L'expertise et les capacités supplémentaires de Grando vont accélérer encore plus cette innovation tout en se développant à l'échelle régionale. »

Axées sur la valeur, l'innovation et la technologie de Boyd créent une différenciation commercialisable pour ses clients. Grando renforce la fabrication de matériaux d'ingénierie sur mesure de Boyd, optimisée pour équilibrer hautes performances, durabilité et fabrication au plus juste. La solide empreinte manufacturière mondiale de Boyd, son expertise en matière de conception et de prototypage rapide aident les clients à accélérer la mise sur le marché, à assurer la continuité des activités et à gérer efficacement les besoins de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« L'engagement de Grando envers des produits de haute qualité, un excellent service client, un support technique supérieur et une fiabilité hors pair en matière de livraison sont en accord avec les valeurs de Boyd. Nous accélérons la croissance en Europe et les opérations de fabrication de Grando en Belgique, et cette accélération est amplifiée par un personnel talentueux et une précieuse clientèle?», a déclaré le directeur général européen de Boyd, Joop Ruijgrok.

Boyd Corporation est un innovateur mondial de technologies en science des matériaux, matériaux d'ingénierie et gestion thermique qui scellent, protègent, refroidissent et communiquent avec les applications les plus critiques de nos clients. Nous privilégions la science pour atteindre des objectifs de performance ambitieux. Boyd optimise l'innovation matérielle, combinant les technologies dans de nouveaux procédés qui redéfinissent le possible. Nous obtenons des connaissances technologiques inégalées pour résoudre des défis complexes dans les principaux secteurs que nous servons. Nos solutions maximisent les performances de l'infrastructure 5G et des centres de données les plus avancés au monde ; améliorent la fiabilité et étendent l'autonomie des véhicules électriques et autonomes ; font progresser la précision des systèmes de diagnostic et de soins de santé personnels de pointe, permettent de déployer des technologies critiques pour les avions et la défense ; et accélèrent l'innovation dans l'électronique de nouvelle génération et l'interface homme-machine. Au coeur de la fabrication mondiale à grande échelle de Boyd réside un engagement profond à protéger l'environnement avec des opérations durables et allégées qui réduisent les déchets et minimisent l'empreinte carbone.

