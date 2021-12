Sinopec met en oeuvre le plus grand projet au monde de construction d'une usine photovoltaïque de production d'hydrogène vert à Kucha, au Xinjiang





Bénéficiant d'un investissement total de 470,77 M$, l'usine produira annuellement 20 000 tonnes d'hydrogène vert lorsqu'elle sera mise en service.

Elle devrait permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 485 000 tonnes par an.

Le projet ajoutera en moyenne 20,4 M$ au PIB local et rapportera 2,82 M$ en recettes fiscales.

BEIJING, le 1er déc. 2021 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a organisé une cérémonie de lancement en ligne le 30 novembre dans les villes de Pékin, d'Urumqi et de Kucha pour annoncer le lancement du premier projet pilote de construction d'une usine photovoltaïque de 10 000 tonnes pour la production d'hydrogène vert en Chine. Les travaux de construction pour ce projet pilote de Sinopec à Kucha, au Xinjiang, (le « Projet ») ont officiellement débuté. Une fois terminée, l'usine générera annuellement 20 000 tonnes d'hydrogène vert, ce qui fera du projet le plus grand de sa catégorie au monde.

Il s'agit d'un geste concret de Sinopec, qui réaffirme son engagement à soutenir le « double objectif en matière d'émissions de carbone » de la Chine et ses efforts de recherche de technologies vertes et à faibles émissions carboniques. Le projet revêt une grande importance en ce qui a trait à la promotion de la création d'une chaîne industrielle de production d'hydrogène vert ainsi que du développement économique et social dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. De plus, le projet vise à assurer la sécurité énergétique et à poursuivre la transformation et la modernisation de l'industrie énergétique au pays.

Le projet consiste à construire une usine de production d'hydrogène qui utilisera directement l'électricité photovoltaïque générée à grande échelle et qui bénéficiera d'un investissement total de 3 milliards de yuans (soit 470,77 M$). L'usine comprendra principalement cinq segments : la production d'électricité photovoltaïque, la transmission d'électricité et sa transformation, la production d'hydrogène par l'électrolyse de l'eau, le stockage de ce gaz propre et son transport.

Dans le cadre du projet, Sinopec construira une centrale photovoltaïque d'une puissance installée de 300 MW et d'une capacité de production d'énergie électrique annuelle de 618 millions de kilowattheures; une centrale à production d'hydrogène par électrolyse d'une capacité annuelle de 20 000 tonnes; un réservoir sphérique de stockage d'hydrogène d'une capacité de 210 000 mètres cubes standard; et des pipelines de transport d'hydrogène d'une capacité d'acheminement de 28 000 mètres cubes par heure (y compris les installations de transmission et de transformation d'électricité).

L'usine devrait être achevée et mise en service en juin 2023, et l'hydrogène vert qu'elle générera sera fourni à Sinopec Tahe Refining & Chemical et remplacera le gaz naturel et l'énergie fossile déjà utilisés dans la production d'hydrogène. Les émissions de dioxyde de carbone devraient être réduites de 485 000 tonnes par an, et le projet ajoutera en moyenne 20,4 M$ au produit intérieur brut (PIB) local et rapportera 2,82 M$ en recettes fiscales.

« L'hydrogène est l'une des sources d'énergie propre qui offre le plus de potentiel de développement. Ce projet pilote permet au Xinjiang de tirer pleinement parti de la richesse de ses ressources et constitue un projet clé pour Sinopec, qui souhaite bâtir une société de premier plan en matière de production énergétique à base d'hydrogène. Il s'agira d'une réalisation stratégique majeure sur le plan de la coopération entre les entreprises locales. Celle-ci jouera un rôle très important dans la promotion du développement social et économique au Xinjiang ainsi que dans la progression de la transformation énergétique, la sécurité énergétique de la Chine et le soutien des efforts de développement durable de l'économie mondiale », a déclaré Ma Yongsheng, président de Sinopec.

Le projet présente quatre avantages principaux : des ressources abondantes, de l'énergie verte et à faibles émissions de carbone, des applications à grande échelle et des percées technologiques. Ce projet pilote implique un processus de bout en bout de production et d'application de l'hydrogène vert, qui relie la génération d'énergie éolienne et photovoltaïque, la transmission d'électricité verte, la production d'hydrogène avec l'électricité verte, le stockage et le transport de l'hydrogène, et le raffinage de l'hydrogène vert. Une fois achevée et pleinement opérationnelle, l'usine présentera une nouvelle voie d'exploration potentielle pour le secteur du raffinage de l'hydrogène vert et aura un effet considérable sur l'application à grande échelle de ce gaz dans la réduction des émissions de carbone.

Actuellement, tout le matériel auxiliaire et tous les matériaux de base utilisés dans la construction du projet sont fabriqués en Chine, y compris les modules photovoltaïques, l'électrolyseur central dans la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau ainsi que les réservoirs de stockage et les pipelines d'hydrogène. Tous ces éléments sont d'une importance capitale pour l'essor rapide de l'industrie d'outillage de production d'hydrogène du pays.

Se concentrant sur l'atteinte du « double objectif en matière d'émissions de carbone », Sinopec a pris l'initiative de faire avancer l'industrie de l'hydrogène vert et de promouvoir activement le passage du secteur pétrochimique à l'énergie verte et à faibles émissions. En tant que plus grand producteur d'hydrogène en Chine, Sinopec génère actuellement environ 3,9 millions de tonnes d'hydrogène par an et a mis en place sa première centrale de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, qui fonctionne avec sa technologie exclusive à PEM.

