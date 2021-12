Jemincare annonce l'octroi d'une licence exclusive à HUYABIO pour développer l'inhibiteur de KRAS





SHANGHAI, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Jemincare, une société pharmaceutique chinoise de premier plan, a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd., avait accordé des droits exclusifs hors Chine concernant l'inhibiteur de KRAS, JMKX1899, à HUYABIO International, le leader de l'accélération du développement mondial des innovations pharmaceutiques de la Chine. Jemincare conservera les droits pertinents dans la grande région de la Chine.

KRAS fait partie des oncogènes les plus fréquemment mutés dans les cancers humains. La mutation prévalente du gène G12C entraîne la croissance tumorale et la métastase et est devenue une cible validée importante pour le traitement, en particulier dans le cas des cancers du poumon et du côlon. Le ciblage de la poche GTP du KRAS dans la région de commutation II, qui a rendu le KRAS traitable par médicament, permet de développer des inhibiteurs plus puissants et potentiellement efficaces.

L'inhibiteur de KRAS, JMKX1899, a été développé indépendamment par Jemincare. Les données d'études précliniques montrent qu'il a une forte capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique et ne présente aucun risque d'inhibition de la protéine hERG et d'interaction entre les médicaments. Jemincare a déposé une demande d'autorisation de nouveau médicament de recherche auprès de l'Administration nationale des produits médicaux (ANPM) en octobre 2021. Les parties travailleront en étroite collaboration pour déposer la demande d'autorisation de nouveau médicament de recherche auprès de la FDA des États-Unis en 2021 afin de progresser vers le développement clinique.

« Nous sommes ravis de travailler avec HUYABIO pour explorer le développement mondial de cet inhibiteur de KRAS unique. Il s'agit de notre premier nouveau programme d'entités chimiques à obtenir une licence d'un partenaire mondial. HUYABIO a généré beaucoup d'expérience pour amener des médicaments novateurs de la Chine sur le marché mondial. Nous avons hâte de produire les données sur l'efficacité clinique et l'innocuité provenant des essais cliniques mondiaux, puisque le médicament candidat détient un énorme potentiel pour répondre à de grands besoins non satisfaits », a déclaré M. Hong Liang, président de Jemincare Pharmaceutical Group. « Nous sommes ravis d'avoir ajouté le stade clinique à l'inhibiteur de KRAS à notre filière d'oncologie, en particulier pour tester en combinaison avec notre inhibiteur de SHP contre une variété de tumeurs solides.

Nous sommes honorés d'avoir un excellent partenaire comme Jemincare avec lequel créer des combinaisons qui peuvent profiter à des patients partout dans le monde », a déclaré Mireille Gillings, chef de la direction et présidente exécutive de HUYABIO

À propos de HUYABIO International

HUYABIOtm est un acteur de premier plan en matière d'accélération du développement mondial de nouveaux produits biopharmaceutiques provenant de la Chine permettant de mettre au point des médicaments de manières plus rapides, plus rentables et à moindre risque pour les marchés mondiaux. Grâce à une vaste collaboration avec des organisations biopharmaceutiques, universitaires et commerciales, l'entreprise a construit le plus grand portefeuille de médicaments candidats chinois couvrant tous les domaines thérapeutiques. Hiyasta® est le premier produit de l'entreprise commercialisé au Japon. Avec des bureaux aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, au Canada, en Irlande et dans huit endroits stratégiques en Chine, l'entreprise est devenue un partenaire de choix pour accélérer le développement de produits et maximiser la valeur à l'échelle mondiale. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.huyabio.com .

À propos de Jemincare

Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd a été fondée en 2018 en tant que centre de recherche et développement de Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. et constitue désormais une équipe solide composée d'environ 500 scientifiques et de 3 centres d'innovation, soit le centre d'innovation sur les petites molécules, le centre d'innovation biologique et le centre d'innovation technologique. JMKX1899 est développé par le centre d'innovation sur les petites molécules qui compte 10 programmes à l'étape de pré-demande d'autorisation de nouveau médicament de recherche ou de soumission de demande d'autorisation de nouveau médicament de recherche et 2 programmes entrant dans le stade de l'essai clinique.

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. est une importante société pharmaceutique chinoise. Fondé en 1999, le groupe Jemincare compte plus de 10 000 employés qui se consacrent au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits thérapeutiques dans ses domaines stratégiques, notamment l'oncologie, la néphrologie, l'analgésie, la pédiatrie, l'anti-infectiologie et les maladies cérébrovasculaires et respiratoires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.jemincare.com ou envoyer un courriel à PR@jemincare.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698822/image_1.jpg

SOURCE Jemincare

Communiqué envoyé le 1 décembre 2021 à 00:47 et diffusé par :