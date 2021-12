La division Connecteurs d'ITT lance Veam MOVE-MODtm, qui offre une véritable modularité des interconnexions circulaires





Le 30 novembre 2021-- La division Connecteurs d'ITT Inc. (NYSE: ITT) présente sa série de connecteurs circulaires modulaires consolidés Veam MOVE-MODtm. Leur conception flexible délivre alimentation, signaux et données, en un connecteur unique, via tout un éventail de modules à enclenchement dotés de diverses dispositions de contacts. Ceci permet de répondre aux exigences de chaque système particulier. Conçus pour être utilisés dans des environnements hostiles, ces connecteurs de grande longévité sont adaptés à toute une gamme d'applications, y compris les véhicules ferroviaires, véhicules lourds et véhicules tout-terrain, les énergies et les infrastructures alternatives, la robotique et d'autres équipements industriels.

"Depuis plus de 60 ans, nos clients font confiance aux connecteurs Veam pour relever leurs défis critiques. MOVE-MOD est une solution de nouvelle génération conçue pour répondre à leurs besoins en constante évolution," affirme Ellen McMillan, vice-présidente directrice générale pour l'Europe, chez ITT Connect and Control Technologies. "La nature modulaire de ces connecteurs innovants offre une flexibilité sur le long terme, ce qui nous permet d'adapter, de renouveler et d'élargir la connectivité post-design en remplaçant tout simplement les modules," ajoute-t-elle.

L'un des avantages clés de la série de connecteurs circulaires MOVE-MOD, en comparaison avec ses homologues rectangulaires, est sa pertinence pour les applications de taille restreinte. En comparaison avec les connecteurs rectangulaires standards au nombre de pins équivalent, MOVE-MOD possède une empreinte faible. Son montage et son installation sans outillage, combinés à un verrouillage ultra-sécurisé par baïonnette comportant une confirmation de verrouillage secondaire visuelle, tactile et sonore, font de MOVE-MOD une solution rapide avec laquelle il est facile de travailler.

Cette série de connecteurs est disponible dans deux environnements très hostiles, les options de revêtement conformes RoHS et REACH qui offrent une résistance de 500 heures au brouillard salin. La première option est le revêtement exclusif Blue Generation® - une formulation conductrice haute performance de zinc et de nickel qui offre un excellent blindage contre les interférences radioélectriques (RFI). Quant à la seconde option - le revêtement anodisé Black Hard - il s'agit d'une option non-conductrice populaire, également utilisée dans des environnements extrêmes.

Les principales caractéristiques additionnelles de la série MOVE-MOD incluent:

Délai réduit de mise en conformité des composants et efficacité de coûts

Etanchéité écologique IP67

Un minimum de 500 cycles de manoeuvre

Une large palette de températures de fonctionnement (de -55°C à -115°C)

Conformité RoHS et REACH

Pour en savoir plus à propos de la série d'interconnexions modulaires et circulaires MOVE-MOD, veuillez visiter: www.ittcannon.com

À propos d'ITT

ITT est un fabricant diversifié de premier plan de composants cruciaux hautement sophistiqués et de solutions technologiques personnalisées destinées aux marchés de l'énergie, des transports et de l'industrie. S'appuyant de sa longue expérience dans le domaine de l'innovation, ITT travaille en partenariat avec ses clients pour fournir des solutions durables aux principaux secteurs industriels qui sous-tendent notre mode de vie moderne. ITT a son siège à White Plains, dans l'Etat de New York. Ses employés sont présents dans plus de 35 pays et la Société vend ses produits dans environ 125 pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.itt.com

A propos de la division Connect and Control Technologies d'ITT

La division Connect and Control Technologies d'ITT conçoit et fabrique des connecteurs pour environnements hostiles, ainsi que des composants critiques des systèmes de conditionnement d'air, de contrôle du flux, du mouvement et de l'absorption de l'énergie. Par l'intermédiaire de marques de premier plan telles Aerospace Controls, BIW Connector Systems, Cannon, Compact, Enidine et Veam, la division sert ses clients des marchés de l'aérospatiale, de l'automatisation, de la défense, de l'énergie, de l'industrie, de l'infrastructure et des transports.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 23:40 et diffusé par :