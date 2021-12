Blockchain.com devient la plus grande entreprise de cryptomonnaies en Amérique latine avec l'acquisition de la puissante société argentine de cryptomonnaies SeSocio





La plus importante acquisition de cryptomonnaies d'Amérique latine à ce jour

BUENOS AIRES, Argentine, 1 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Blockchain.com, l'une des plateformes de cryptomonnaie les plus anciennes et les plus fiables au monde, a fait l'acquisition de SeSocio , l'une des plus grandes sociétés de cryptomonnaies d'Argentine et l'une des plus prolifiques d'Amérique latine. Avec sa plus grande acquisition à ce jour, Blockchain.com accélère sa croissance rapide à travers l'Amérique latine, soutenue par une équipe engagée dans l'adoption de la cryptomonnaie sur tout le continent.

Déjà leader de la cryptomonnaie en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie et au Mexique, Blockchain.com va lancer sa présence physique dans les pays, en ouvrant des bureaux et en embauchant localement. Blockchain.com accueillera également les 100 employés de SeSocio dans ses rangs, ce qui porte immédiatement son effectif mondial à 400. Ensemble, les équipes s'efforceront de faciliter l'accès des clients, qui ne bénéficient pas ou peu de services bancaires et qui sont attirés par la cryptomonnaie, à l'influence et au rayonnement internationaux de Blockchain.com.

« L'Amérique latine sera l'une des plus grandes opportunités de croissance dans le secteur de la cryptomonnaie au cours de la prochaine décennie, a déclaré Peter Smith, PDG de Blockchain.com. Des millions de personnes ont déjà connu le pire de l'inflation, de nouvelles devises émergent de nulle part et connaissent une instabilité politique, ce qui crée un environnement favorable à la cryptomonnaie. Avec l'équipe de SeSocio, nous avons comme objectif de fournir à chaque Latino-Américain un accès à une plateforme internationale de cryptomonnaies. »

Avec plus de 200 millions de personnes qui n'ont pas de comptes en banques en Amérique latine, la cryptomonnaie offre un accès sûr et facile aux services financiers. En outre, le concept de stockage de la richesse en dehors de la monnaie fiduciaire d'un pays est bien compris sur le continent. En l'absence de cartes de crédit, il est possible qu'une application financière mobile basée sur la cryptomonnaie représente un moyen d'accéder pour la première fois à un produit financier pour la plupart des gens. En tant que forme de monnaie plus stable, la cryptomonnaie offre aux utilisateurs d'Amérique latine la possibilité de payer des services quotidiens avec de la cryptomonnaie, notamment des abonnements numériques, des achats en ligne, etc.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons pu construire sur le marché latino-américain et de la croissance que nous avons connue en tant qu'entreprise jusqu'à présent, a déclaré Guido Quaranta, co-fondateur et PDG de SeSocio. Je suis convaincu que SeSocio va prospérer dans cette prochaine étape de notre parcours. En collaboration avec Blockchain.com, nous serons les pionniers d'une nouvelle ère d'accessibilité accrue aux cryptomonnaies en Amérique latine et au-delà. »

Cette acquisition est la dernière avancée de Blockchain.com qui poursuit sa croissance mondiale stratégique, après d'autres acquisitions cette année, comme celles de la société d'intelligence artificielle AiX, de la société d'investissement en machine learning Magic Carpet et de la start-up Storm Inc. Blockchain.com offre à 37 millions d'utilisateurs vérifiés dans plus de 200 pays la possibilité de surveiller, d'acheter, de vendre, d'échanger et de stocker des cryptomonnaies.

À propos de Blockchain.com

Blockchain.com relie le monde au futur de la finance. La société basée à Londres et à Miami, avec une équipe internationale répartie à travers le monde, est la société de cryptomonnaies la plus fiable et à la croissance la plus rapide qui aide des millions de personnes du monde entier à accéder en toute sécurité aux cryptomonnaies. Financée par des fonds d'investissement depuis 2014, Blockchain.com a récemment levé 537 millions de dollars de capitaux propres à une valorisation de 5,2 milliards de dollars. Visitez Blockchain.com pour plus d'informations, suivez-nous sur Twitter @blockchain, consultez The Blockchain.com Podcast et lisez le blog pour les dernières nouvelles de l'entreprise.

À propos de SeSocio

SeSocio.com est une application de finances personnelles fondée par Guido Quaranta et Gastón Krasny qui sont basés à Buenos Aires, en Argentine. Elle compte des clients en Argentine, au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou. Fondée en 2017, la première plateforme d'investissement régionale basée sur la blockchain permet aux consommateurs d'économiser, d'investir et de gérer de l'argent en un seul endroit. Les utilisateurs ont accès aux mondes de la cryptomonnaie et de la finance décentralisée avec une carte SeSocio, ce qui simplifie les transactions quotidiennes. Pour en savoir plus, visitez sesocio.com ou suivez-nous sur Instagram @sesociocom et Twitter @sesociocom.

