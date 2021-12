CGTN : L'amitié entre la Chine et l'Afrique continue de prospérer grâce aux vaccins, au commerce et aux énergies renouvelables





BEIJING, 30 novembre 2021 /CNW/ - On s'attend à ce que l'amitié entre la Chine et l'Afrique continue de prospérer et à ce que la coopération entre elles s'approfondisse dans divers domaines à la suite de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) qui se tient actuellement à Dakar, au Sénégal.

La Chine fournira à l'Afrique un milliard de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19, réalisera 10 projets sur la réduction de la pauvreté et l'agriculture, et mènera davantage de programmes avec l'Afrique dans divers domaines, a annoncé par liaison vidéo le président Xi Jinping lundi lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion.

Mentionnant le secret de l'amitié entre la Chine et l'Afrique et envisageant le développement futur de leurs relations, il a souligné l'unité contre la pandémie, l'approfondissement de la coopération pratique, la promotion du développement vert ainsi que la protection de l'équité et de la justice.

Coopération contre la COVID-19

« Pour atteindre l'objectif fixé par l'Union africaine de vacciner 60 % de la population africaine contre la COVID-19 d'ici 2022, la Chine fournira un autre milliard de doses de vaccins à l'Afrique, parmi lesquelles 600 millions de doses seront fournies gratuitement », a dit M. Xi.

Au cours de la période la plus difficile de la lutte de la Chine contre l'épidémie de COVID-19, les pays africains et les organisations régionales comme l'Union africaine (UA) lui ont apporté un soutien solide. Après que la COVID-19 eut frappé l'Afrique, la Chine a fourni des vaccins contre la COVID-19 à 50 pays africains et à la Commission de l'Union africaine.

« La Chine n'oubliera jamais la profonde amitié des pays africains », a déclaré M. Xi, ajoutant que la Chine réalisera également 10 projets médicaux et sanitaires pour les pays africains et enverra 1 500 membres de l'équipe médicale et experts en santé publique en Afrique.

Plus tôt cette semaine, la structure du bâtiment principal du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, financé par la Chine, a été achevée.

Coopération pratique dans divers domaines

La Chine travaillera avec l'Afrique pour développer le commerce et l'investissement, partager son expérience en matière de réduction de la pauvreté et renforcer la coopération sur l'économie numérique et les énergies renouvelables, a indiqué M. Xi.

La Chine enverra 500 experts agricoles en Afrique, travaillera en étroite collaboration avec les pays africains pour mettre en oeuvre neuf projets majeurs sur les soins de santé, la réduction de la pauvreté, le commerce, l'investissement, l'innovation numérique, le développement vert, le renforcement des capacités, les échanges culturels et la sécurité, a-t-il ajouté.

Depuis la création de FOCAC, les entreprises chinoises ont utilisé divers fonds pour aider les pays africains à construire et à moderniser plus de 10 000 km de voies ferrées, quelque 100 000 km de routes, quelque 1 000 ponts et 100 ports, ainsi que 66 000 km de réseaux de transmission et de distribution d'électricité, selon un livre blanc intitulé « China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals », publié vendredi.

Construire la communauté Chine-Afrique avec un avenir commun

Cette année marque le 65e anniversaire du début des relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains.

Saluant l'esprit d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Afrique, M. Xi a affirmé qu'il reflétait l'expérience des deux parties en matière de partage du bonheur et du malheur et qu'il constituait une source de force pour renforcer les liens entre la Chine et l'Afrique.

Au cours des 65 dernières années, la Chine et l'Afrique ont forgé une fraternité indéfectible dans la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, et se sont engagées sur un parcours distinct de coopération vers le développement et la revitalisation, a-t-il dit.

« Ensemble, nous avons écrit un chapitre splendide d'assistance mutuelle au milieu de changements complexes, et donné un brillant exemple pour l'établissement d'un nouveau type de relations internationales », a-t-il souligné.

M. Xi a énoncé les principes de la politique africaine de la Chine : sincérité, résultats réels, amitié et bonne foi, et réalisation du bien commun et des intérêts partagés.

À l'initiative de la Chine et des pays africains, le FOCAC a été inauguré lors de sa première Conférence ministérielle à Beijing en octobre 2000, dans le but de répondre aux défis émergeant de la mondialisation économique et de rechercher un développement commun.

Le FOCAC compte aujourd'hui 55 membres, dont la Chine, les 53 pays africains qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine et la Commission de l'UA.

