Une nouvelle recherche sur la grippe saisonnière, l'économie de la vaccination dans les pays à revenu faible et intermédiaire, obtient un soutien via le prix Wellcome Trust remis à Ready2Respond





- Ready2Respond, une coalition d'organismes publics, privés et à but non lucratif, a reçu un financement de Wellcome Trust pour générer de nouvelles informations basées sur des données concernant le fardeau de la grippe dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) et les avantages économiques de la vaccination contre la grippe dans ces régions.

- Les vaccins antigrippaux sont sous-utilisés dans les PRFI ; 49 % de la population mondiale ne reçoit que 5 % des doses de vaccins antigrippaux chaque année.

- À l'échelle mondiale, les défis actuels liés à la mise en oeuvre des programmes de vaccination des adultes contre la COVID-19 illustrent la difficulté de le faire rapidement là où les programmes de vaccination saisonnière n'existent pas déjà.

ATLANTA, 1 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Une nouvelle recherche sur l'impact de la grippe saisonnière sur les communautés des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) sera bientôt lancée par Ready2Respond, une coalition de plus de 50 organismes publics, privés et à but non lucratif qui s'engagent à donner aux PRFI les moyens de résister face aux épidémies et aux pandémies émergentes de virus respiratoires. Rendue possible grâce au financement du Wellcome Trust, la recherche de Ready2Respond examinera également les avantages économiques des programmes de vaccination contre la grippe saisonnière.

Ready2Respond est une initiative hébergée par The Task Force for Global Health.

« Les programmes de vaccination antigrippale sont considérés comme un élément important d'un système local efficace de sécurité de santé publique », a déclaré Marie Mazur, directrice de Ready2Respond. « Pourtant, les dirigeants qui établissent des politiques affectant la santé et le bien-être de populations entières n'ont pas les données de haute qualité nécessaires pour apprécier pleinement la valeur de cet outil de santé publique particulier, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ready2Respond est reconnaissant du généreux soutien de Wellcome Trust alors que nous continuons à mettre en oeuvre les objectifs de recherche conçus pour résoudre ce problème urgent. »

« Les vaccins sauvent des vies, mais souvent les personnes qui en ont le plus besoin ne peuvent pas les obtenir. Wellcome soutient le développement de nouveaux vaccins et s'efforce d'assurer une utilisation plus large de ceux-ci pour des maladies comme la grippe. Il est urgent de mener des recherches sur les avantages socio-économiques de la vaccination contre la grippe que les décideurs des pays à revenu faible ou intermédiaire peuvent utiliser », a déclaré Charlie Weller, responsable de la prévention pour Wellcome Trust. « Ready2Respond a accordé la priorité aux travaux dans ce domaine et est sur le point de générer de nouvelles données à utiliser au niveau des pays, ce qui est essentiel pour accroître la couverture vaccinale. »

À propos de Ready2Respond

Ready2Respond est un groupe de plus de 50 organisations philanthropiques, industrielles et non gouvernementales et gouvernements nationaux engagés à améliorer la santé mondiale et la sécurité sanitaire grâce à des programmes de vaccination saisonnière plus vastes et plus efficaces dans le monde entier. Ready2Respond s'efforce de renforcer la base de données probantes et le soutien programmatique aux programmes de vaccination, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ready2Respond promeut également la valeur des programmes de vaccination non seulement pour réduire le fardeau annuel de la grippe, mais aussi pour répondre aux épidémies et aux pandémies comme la COVID-19 et s'y préparer. Ready2Respond est une initiative hébergée par The Task Force for Global Health. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ready2respond.org.

À propos de Wellcome Trust

Wellcome est une fondation caritative mondiale. Nous voulons que tout le monde bénéficie du potentiel de la science pour améliorer la santé et sauver des vies.Wellcome soutient la science pour résoudre les problèmes de santé urgents auxquels tout le monde est confronté. Nous soutenons la recherche de découverte sur la vie, la santé et le bien-être, et nous relevons trois défis sanitaires mondiaux : la santé mentale, le réchauffement climatique et les maladies infectieuses.

À propos de The Task Force for Global Health

The Task Force for Global Health, basé à Atlanta et fondé il y a près de 40 ans pour promouvoir l'équité en matière de santé, travaille avec des partenaires dans plus de 150 pays pour éliminer les maladies, assurer l'accès aux vaccins et aux médicaments essentiels, et renforcer les systèmes de santé pour protéger les populations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.taskforce.org.

