ABM Therapeutics obtient une autorisation pour un nouveau médicament de recherche en Chine pour ABM-1310, un inhibiteur de l'enzyme BRAF





SAN DIEGO et SHANGHAI, 30 novembre 2021 /CNW/ - ABM Therapeutics (ABM), une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'emploie à traiter les cancers du cerveau et les métastases cancéreuses, a annoncé aujourd'hui que sa demande d'autorisation de nouveau médicament de recherche pour ABM-1310, un inhibiteur de l'enzyme BRAF de nouvelle génération, a été approuvée par l'Administration nationale des produits médicaux (ANPM) dans l'objectif de mener en Chine des essais cliniques de phase 1 sur des patients atteints de tumeurs solides avancées avec mutation du gène BRAF. C'est la première fois qu'ABM Therapeutics présente un candidat clinique et obtient une autorisation pour un nouveau médicament de recherche en Chine.

ABM-1310 est un inhibiteur de l'enzyme BRAF qui pénètre dans le cerveau. Grâce à sa grande sélectivité et à ses propriétés physicochimiques optimales, ainsi qu'à son efficacité supérieure et à sa grande marge d'innocuité dans les modèles précliniques, il devrait résoudre des problèmes associés aux médicaments commercialisés comme les métastases cérébrales.

Les essais de phase 1 consisteront en une étude multicentrique ouverte visant à évaluer l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique et l'efficacité préliminaire. L'objectif principal cet essai est de déterminer la dose optimale pour les études de phase 1b et 2. La société a entrepris une étude d'innocuité de phase 1 aux États-Unis en juin 2020.

« C'est une excellente nouvelle pour ABM. Je suis reconnaissant envers toute l'équipe, y compris les membres de notre entité de recherche sous contrat, pour le travail acharné qu'ils ont accompli avec beaucoup d'efficacité et de brio. Cette première autorisation pour un nouveau médicament de recherche en Chine est une autre étape importante pour le développement d'ABM-1310, ce qui confirme une fois de plus les capacités d'ABM en matière d'innovation indépendante en R-D et d'excellence technologique, a déclaré le Dr Chen Chen, fondateur et chef de la direction d'ABM Therapeutics. En raison de la barrière hématoencéphalique (BHE), la plupart des médicaments anticancéreux pénètrent mal dans le cerveau, ce qui limite leur efficacité contre les lésions cérébrales. C'est indéniable : de nombreux patients atteints de cancer présentent des métastases cérébrales, mais les options de traitement sont rares à l'heure actuelle. Il est difficile de mettre au point des médicaments anticancéreux qui pénètrent dans le cerveau, mais il y a certainement un important besoin médical non satisfait. ABM-1310 est une nouvelle molécule de petite taille dont l'hydrosolubilité, la perméabilité cellulaire et la sélectivité sont élevées. Nous commencerons le développement clinique à plein régime en Chine dans l'espoir de bientôt pouvoir faire profiter les patients de ses éventuels avantages thérapeutiques. »

En tant que société de premier plan mettant l'accent sur les petites molécules qui présentent une bonne perméabilité cellulaire et cérébrale pour traiter les métastases cancéreuses et, plus particulièrement, les métastases cérébrales, ABM dispose d'une vaste gamme de produits exclusifs basés sur sa plateforme de R-D en neurologie. La société se réjouit à l'idée de collaborer davantage avec les chercheurs, les établissements cliniques, les grandes sociétés pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie.

À propos d'ABM Therapeutics

ABM Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se concentre sur la recherche sur de petites molécules et le développement de nouveaux médicaments pour le traitement de cancers. ABM a construit sa vaste gamme de produits exclusifs grâce à sa plateforme unique BPKddMC (Brain-Penetrant Kinase Drug Discovery Platform). La gamme de produits d'ABM comprend plusieurs programmes à divers stades de recherche et de développement. La plupart d'entre eux ont amélioré la perméabilité cérébrale pour répondre au besoin non satisfait en matière de traitement contre le glioblastome (GBM) et diverses métastases cérébrales. Le premier candidat clinique d'ABM Therapeutics, ABM-1310, a obtenu une autorisation pour un nouveau médicament de recherche auprès de la FDA le 29 novembre 2019 (renseignements sur l'essai clinique : NCT04190628). De plus amples renseignements sur l'essai ABM-1310 en cours aux États-Unis sont disponibles au www.ClinicalTrials.gov et sur le site Web de la société au www.abmtx.com.

