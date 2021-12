Expansion de DE-CIX dans les pays nordiques : nouvelles plateformes d'échange Internet en Norvège, au Danemark et en Finlande





DE-CIX, opérateur de plateforme d'échange Internet (IX) de premier plan au niveau mondial, qui abrite le plus grand écosystème planétaire d'interconnexion neutre des opérateurs et centres de données, a annoncé aujourd'hui son expansion dans la région nordique. DE-CIX ouvrira ses plateformes IX en Norvège, au Danemark et en Finlande.

« La région nordique compte quelques-uns des marchés numériques les plus développés de la planète », déclare Ivo Ivanov, PDG de DE-CIX International, concernant l'expansion de la société en Europe du Nord. « L'infrastructure d'interconnexion disponible dans cette région présente néanmoins une maturité numérique inférieure à celle de l'économie des pays nordiques. La région connaît une croissance importante des investissements dans les centres de données, pour la concentration des déploiements d'hébergement, de stockage et de cloud, ainsi qu'une concentration d'entreprises et une présence manufacturière élevées. Il est important pour l'infrastructure interconnectée qui s'y rattache de se rapprocher de ces investissements, afin de répondre aux demandes qui entourent la connectivité. DE-CIX bénéficie d'un solide soutien de la communauté nordique des centres de données en appui de nos projets d'expansion dans la région, dans le cadre desquels nous localiserons nos capacités d'interconnexion pour ces marchés, tout en les intégrant dans l'écosystème d'interconnexion européen et transcontinental de DE-CIX », explique Ivanov.

L'expansion de l'opérateur de plateforme d'échange Internet en direction de la Norvège, du Danemark et de la Finlande répondra aux besoins régionaux en matière de connectivité, grâce aux nouveaux câbles sous-marins transatlantiques et intercontinentaux reliant les pays nordiques à l'Amérique du Nord et à l'Asie. DE-CIX intégrera pleinement les plateformes d'échange nordiques à l'écosystème existant d'interconnexion neutre de premier plan des opérateurs et centres de données de la société ? le plus vaste non seulement en Europe centrale et en Europe du Sud, composé de plus de 10 IX (plus de 2 100 réseaux connectés), mais également en Amérique du Nord, avec actuellement 5 IX (plus de 400 réseaux connectés). Les nouvelles plateformes d'échange Internet de DE-CIX dans les pays nordiques implanteront leur présence dans toutes les installations de centres de données pertinentes sur les marchés respectifs.

Pour l'entrée sur le marché des pays nordiques, Bulk Infrastructure Group AS est l'un des partenaires initiaux qui soutiendra DE-CIX dès le premier jour. Bulk Infrastructure est leader en Norvège dans la construction et l'exploitation d'infrastructures numériques durables, de centres de données, ainsi qu'en matière de colocation, de réseaux fibre, et d'immobilier industriel. Les plateformes d'interconnexion de DE-CIX seront disponibles dans les centres de données Bulk à Oslo (OS-IX) et Kristiansand (Campus N01) (Norvège), ainsi qu'à Esbjerg (Campus DK01) (Danemark).

« Ce partenariat avec DE-CIX améliorera les possibilités pour les clients d'interconnecter et d'accéder à une multitude de services, en plus d'un accès d'ores et déjà à faible latence aux marchés majeurs, le tout associé à l'énergie la plus écologique et la moins coûteuse d'Europe », a déclaré Gisle M. Eckhoff, vice-président exécutif des centres de données chez Bulk Infrastructure. « Nous observons une augmentation de la demande autour de solutions peu coûteuses et hautement durables. Grâce à ces nouvelles implantations de DE-CIX dans les pays nordiques, nous contribuons à soutenir cette réorientation du centre de gravité vers le nord. Nous sommes heureux de capitaliser sur nos précédents investissements afin de libérer le potentiel des pays nordiques, et impatients de travailler avec DE-CIX pour permettre à davantage de clients de bénéficier de centres de données durables à long terme et renouvelables. »

Au travers des nouvelles plateformes IX de DE-CIX en Norvège, au Danemark et en Finlande, la société étend sa présence mondiale désormais composée de 32 implantations en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. La capacité cumulée de clients connectés de l'ensemble des sites DE-CIX à travers le monde dépasse 85 térabits, ce qui en fait le plus grand écosystème d'interconnexion neutre au monde.

En savoir plus : https://www.de-cix.net/nordics

À propos de DE-CIX

DE-CIX (German Commercial Internet Exchange) est le plus grand opérateur mondial de plateformes d'échange Internet. Au total, grâce à ses 32 implantations en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie, DE-CIX interconnecte plus de 2 400 opérateurs de réseau, fournisseurs de services Internet (FSI), fournisseurs de contenus, et réseaux d'entreprise, à partir de plus de 100 pays, offrant des services d'appairage, de cloud et d'interconnexion. La capacité cumulée de clients connectés de l'ensemble des sites DE-CIX à travers le monde dépasse 85 térabits, ce qui en fait le plus grand écosystème d'interconnexion neutre au monde. La plateforme DE-CIX de Francfort, en Allemagne, est l'une des plus grandes plateformes d'échange Internet au monde, grâce à un débit de données de plus de 10 térabits par seconde (Tbps) et plus de 1 000 réseaux connectés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.de-cix.net

À propos de Bulk Infrastructure

Les centres de données Bulk offrent résilience, rentabilité, extensibilité et durabilité, sans compromis, et placent l'accent sur l'excellence d'un service personnalisé. Conseiller de confiance proposant des centres de données stratégiquement situés dans les pays nordiques, Bulk permet aux clients de réduire les coûts et l'impact environnemental, tout en soutenant les données au moyen d'une colocation ultra-flexible et 100 pour cent alimentée par des énergies écologiques, de solutions d'espace blanc, de solutions de centres de données bâtis spécifiquement en fonction des besoins, ainsi que de terrains alimentés en énergie. Forte de plusieurs dizaines d'années d'expertise, Bulk délivre des infrastructures numériques clé en main, qui propulsent au niveau supérieur la durabilité et la valeur d'entreprise des centres de données dans les pays nordiques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 21:30 et diffusé par :