Adalvo reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travail en 2021





LONDRES, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Adalvo, l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques B2B au monde, comptant des partenariats commerciaux dans plus de 100 pays, a été certifiée comme l'un des meilleurs endroits où travailler en 2021 ! C'est la première fois qu'Adalvo obtient cette certification, et elle attribue cette réussite à l'engagement des employés envers l'excellence et aux valeurs partagées. Cette réussite est particulièrement importante dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné d'importants défis et perturbations en matière d'emploi.

La certification est basée sur une méthodologie d'évaluation rigoureuse et un cadre qui reflète les toutes dernières tendances sur le lieu de travail. Adalvo a obtenu des résultats remarquables en matière de diversité et d'inclusion, en favorisant l'équité au sein de l'entreprise et en créant un environnement flexible, transparent et favorable. Gabi Cassar, directrice des Ressources humaines et de la Communication d'entreprise, a déclaré à propos de cette reconnaissance : « Ce fut un grand plaisir de participer au programme de certification Best Places to Work. Le processus était très efficace et transparent, du début à la fin. La plateforme en ligne est très performante, ce qui a facilité le processus de fourniture d'informations et de données pertinentes. Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette certification et d'avoir reçu le prestigieux titre de « Best Place to Work ». Notre personnel et notre culture constituent un élément important de notre stratégie de réussite à long terme et nous continuerons de veiller à ce que nos pratiques culturelles continuent de s'améliorer, à mesure que l'organisation poursuit sa croissance et son développement ».

Chaque année, plus de 250 organisations à travers l'Europe postulent pour obtenir la certification. Les organisations participantes sont évaluées au moyen de deux processus d'évaluation et, si elles répondent aux critères d'admissibilité, sont certifiées Best Place to Work pour une période d'un an.

La reconnaissance Best Place to Work mesure les entreprises par rapport aux organisations de taille et de secteur d'activité similaires. Elle constitue une référence précieuse pour les employés et renforce l'engagement de l'entreprise à retenir et à attirer les meilleurs talents.

À PROPOS DU PROGRAMME BEST PLACES TO WORK

Best Places To Work est la certification « Employeur de choix » la plus reconnue à laquelle les entreprises aspirent. Le programme certifie et reconnaît les meilleurs lieux de travail dans de nombreux pays du monde grâce à son évaluation exclusive qui analyse l'attractivité d'une entreprise par le biais d'un processus en deux étapes portant sur 8 facteurs liés au lieu de travail. Rejoignez notre communauté sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

Pour plus d'informations, consultez le site www.bestplacestoworkfor.org

À PROPOS D'ADALVO

Depuis 2018, Alvogen a fait évoluer Adalvo d'une plate-forme B2B interne vers une entité commerciale distincte axée sur les marchés internationaux. Adalvo a rapidement connu une croissance remarquable, avec plus de 500 transactions et un portefeuille de classe mondiale de 60 médicaments différenciés. Elle est actuellement l'une des sociétés pharmaceutiques B2B qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde, desservant des partenaires et des patients dans plus de 100 marchés autour du globe.

Maria Mercedes | maria@bestplacestoworkfor.org | +44 208 895 6562

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 21:09 et diffusé par :