Shiji choisit Planview pour standardiser ses pratiques de gestion de portefeuille de projets

Planview, leader mondial des solutions de gestion de portefeuille et de gestion du travail, a annoncé aujourd'hui que Shiji, une entreprise technologique multinationale de premier plan, qui fournit des solutions logicielles et des services aux entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente au détail et du divertissement, a sélectionné Planview Clarizentm pour normaliser ses pratiques de gestion de portefeuille de projets (Project Portfolio Management, PPM). Cette relation permettra à Shiji d'interagir plus efficacement avec les clients, et d'accélérer leur réussite.

Planview Clarizen crée un point d'entrée unique pour tous les projets, avec une vue cohérente et transparente de l'avancement, permettant aux dirigeants de Shiji de disposer des données dont ils ont besoin pour prendre des décisions efficaces tout au long du cycle de vie du projet.

Grâce à ce partenariat, Shiji poursuit sa mission de fournir un éventail complet de technologies modernes à ses clients, en sélectionnant une solution technologique PPM moderne pour garantir que l'organisation mondiale des services de Shiji reste évolutive, sécurisée et équipée pour l'avenir du travail connecté.

« Depuis plus de trois décennies, Planview est le pionnier des technologies et pratiques d'excellence, que les meilleures entreprises au monde mettent à profit pour réinventer leurs méthodes de planification et de gestion du travail », a déclaré Greg Gilmore, PDG de Planview. « La transformation n'est plus une option, mais une nécessité pour rester compétitif à l'avenir. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec le Shiji Group pour leur fournir les outils dont ils ont besoin pour rester alignés sur les objectifs de la mission et les résultats commerciaux souhaités. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Planview pour étendre notre visibilité et l'agilité requise pour stimuler davantage l'innovation, réaliser les objectifs stratégiques et capitaliser sur des opportunités intéressantes. Avec une large gamme de produits et services dans diverses régions du monde, nous avons besoin d'une technologie de pointe fiable comme celle qu'offre Planview, de manière à permettre à nos professionnels de gérer efficacement leurs projets et fournir des résultats de qualité à nos précieux clients », a souligné Kyle Kurdle, vice-président de la division Prestation des services mondiaux, au sein du Groupe Shiji.

Pour en savoir plus sur Planview Clarizen, veuillez consulter https://www.planview.com/products-solutions/products/clarizen/.

À propos de Planview

Planview a une mission : construire l'avenir du travail connecté. Nos solutions permettent aux organisations de connecter l'entreprise, des idées à l'impact, en permettant aux entreprises d'accélérer la réalisation de ce qui compte le plus. La gamme complète des solutions de Gestion de portefeuille et de Gestion des tâches, de Planview rend possible une focalisation organisationnelle sur les résultats stratégiques importants et permet aux équipes de fournir la meilleure performance possible, quelle que soit leur méthode de travail. La plateforme complète de Planview et le modèle de réussite de l'entreprise permettent à sa clientèle de proposer des produits, des services et des expériences client, à la fois innovants et compétitifs. Basée à Austin, au Texas et avec des sites dans le monde entier, Planview compte plus de 1 000 employés, est au service de 4 000 clients, et compte 2,4 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez : www.planview.com.

À propos de Shiji

Shiji est une entreprise technologique multinationale qui fournit aux entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente au détail et du divertissement, les solutions logicielles et services suivants : plateforme technologique hôtelière, solutions de gestion hôtelière, systèmes de restauration et de vente au détail, passerelles de paiement, gestion des données, distribution en ligne, et plus encore. Fondé en 1998 en tant que fournisseur de solutions de réseau pour les hôtels, le Shiji Group compte aujourd'hui plus de 5 000 employés dans plus de 80 filiales et marques dans plus de 23 pays, desservant plus de 91 000 hôtels, 200 000 restaurants et 600 000 points de vente. Pour en savoir plus, consultez www.shijigroup.com.

