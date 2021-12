ExaGrid décroche 3 prix lors de la 12ème édition des SDC Awards





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde étagée, annonce aujourd'hui les trois prix décernés à la société lors de la 12ème cérémonie annuelle des SDC Awards, le principal prix informatique d'Angel Business Communications, les Storage, Digitalisation + Cloud Awards, organisée à Londres le 24 novembre 2021. Ces nouvelles récompenses s'ajoutent aux six précédentes obtenues par ExaGrid l'automne dernier, portant ainsi à neuf le nombre de récompenses du secteur en 2021.

Le programme de revendeurs partenaires d'ExaGrid est sacré "Vendor Channel Program of the Year" pour la deuxième année consécutive. En 2021, ExaGrid a déployé une certification optionnelle gratuite pour les architectes en solutions souhaitant devenir un ingénieur certifié ExaGrid. ExaGrid fait équipe avec des revendeurs et des distributeurs partout dans le monde. Les programmes d'ExaGrid sont conçus pour faciliter le travail des partenaires, avec le soutien de l'équipe de vente d'ExaGrid et sans engagement de durée. ExaGrid est réputée pour la fiabilité de son système de sauvegarde et son stockage étagé. La société offre une assistance client d'exception par l'intermédiaire d'un ingénieur de niveau 2, ce qui garantit une excellente prise en charge des clients de ses partenaires.

Le stockage de sauvegarde étagé ExaGrid remporte le "Storage Hardware Innovation of the Year" pour la deuxième année consécutive. En janvier 2021, ExaGrid a dévoilé une nouvelle gamme de solutions, dont l'EX84, son plus grand système à ce jour. La plus grande configuration, composée de 32 unités EX84 dans un seul système scale-out, permet une sauvegarde complète jusqu'à 2,7 Po avec un seul référentiel dédupliqué, soit une capacité 50 % supérieure à celle de tout autre système existant sur le marché. En définitive, ExaGrid offre des sauvegardes et des restaurations rapides, une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe au fur et à mesure que les données augmentent grâce à son architecture scale-out, la récupération des données primaires cryptées en cas de ransomware, et un système dont la capacité est 50 % supérieure à celle de toute autre solution du marché.

Avec son système de stockage de sauvegarde étagé, ExaGrid a été élue "Storage Company of the Year" pour la deuxième fois consécutive. En 2021, ExaGrid a élargi sa gamme de produits avec davantage d'évolutivité, jusqu'à 2,7 Po de sauvegarde complète sur un seul système, tout en réduisant l'empreinte du centre de données de 30 %. ExaGrid dispose d'outils et de calculateurs de pointe permettant d'aider les clients à calculer le coût réel du stockage de sauvegarde au départ et au fil du temps. Ces outils présentent aux clients le coût du stockage de sauvegarde, en tenant compte de la conservation des sauvegardes, de la croissance annuelle des données et du stockage en vue d'une reprise sur un second site après sinistre. ExaGrid a enregistré des trimestres record consécutifs en 2021 et a élargi sa clientèle à plus de 3 100 clients répartis dans 50 pays. ExaGrid est la seule entreprise entièrement dédiée au stockage de sauvegarde, et a pour objectif de résoudre les problèmes habituellement rencontrés avec les solutions de sauvegarde, tout en proposant la meilleure valeur à ses clients.

"Nous sommes réellement honorés de recevoir ces trois prix pour la deuxième année consécutive. Ils mettent en avant les forces de notre entreprise : une architecture de stockage de sauvegarde innovante, une approche focalisée sur le client avec un support de haute qualité, et un programme de distribution solide", déclare Bill Andrews, président et CEO d'ExaGrid. "Félicitations à tous les lauréats de cette année ! Ces distinctions sont décernées à l'issue d'un vote du public, et cela signifie beaucoup pour nous. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont voté, ainsi que tous nos partenaires, nos clients et notre personnel pour leur soutien."

ExaGrid accumule les distinctions pour ses dispositifs de stockage de sauvegarde étagés, avec 9 prix remportés à l'automne 2021, à savoir :

Storage Awards "The Storries XVIII" - Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year

Storage Awards "The Storries XVIII" - Immutable Storage Company of the Year

Network Computing Awards - Company of the Year

Network Computing Awards - Bench Tested Product of the Year

Network Computing Awards - Storage Product of the Year

Network Computing Awards - The Return on Investment award

SDC Awards - Vendor Channel Program of the Year

SDC Awards - Storage Hardware Innovation of the Year

SDC Awards - Storage Company of the Year

Le stockage de sauvegardes étagé ExaGrid: conçu pour la sauvegarde

ExaGrid fournit sa solution de stockage de sauvegardes étagé avec une zone d'application sur cache de disque front end ("Performance Tier"), qui écrit les données directement sur le disque pour garantir une vitesse de sauvegarde inégalée, et qui les restaure directement à partir du disque pour une vitesse de restauration et de redémarrage MV sans précédent. Les données conservées à long terme sont hiérarchisées sur un référentiel de données dédupliquées ("Retention Tier"), pour réduire la quantité de stockage de rétention et donc les coûts afférents. Cette approche en deux niveaux assure la meilleure performance de sauvegarde et de restauration, avec l'efficience de stockage la plus rentable du secteur.

En outre, ExaGrid fournit une architecture expansive dans laquelle les dispositifs sont ajoutés au fur et à mesure que les données augmentent. Chaque dispositif comprend un processeur, des ports mémoire et réseau, de façon à ce que toutes les ressources requises restent disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe. L'approche de stockage expansif élimine les mises à jour coûteuses, et permet de combiner des dispositifs de tailles et modèles différents au sein du même système expansif, ce qui élimine l'obsolescence des produits, tout en protégeant, initialement et sur la durée, les investissements TI.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde étagé avec une zone d'application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables permettant une reprise suite à une attaque par rançongiciel. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de satisfaction.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 19:00 et diffusé par :