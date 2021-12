Des résidents de la région du Grand Toronto franchissent une étape menant à l'attribution de leur lot de loterie

Mardi 30/11/2021 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 32 millions $ LottoMax MAIN Draw 04, 07, 08, 22, 24, 30 & 49 No comp. 42 POKER LOTTO Main gagnante: 3-H, Q-C, J-H, 8-C, K-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K...

The Macallan et Le Clos se sont associés pour organiser un superbe événement de lancement réservé à un groupe de clients fidèles de Le Clos à Dubaï, afin de révéler la collection Anecdotes of Ages de The Macallan à The Macallan Boutique by Le Clos....