GlobalLogic annonce un partenariat avec Cybereason pour développer des solutions de cyberprotection intelligentes et avancées





GlobalLogic Inc., société du Hitachi Group et leader en matière d'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par Cybereason, leader en protection contre les attaques axée sur les opérations, pour participer au développement de sa plateforme et de ses services de cybersécurité de nouvelle génération. Déployée par de grandes entreprises, gouvernements et fournisseurs de cloud majeurs à travers le monde, la protection contre les attaques parée pour l'avenir de Cybereason couvre l'intégralité des terminaux, de l'entreprise, du cloud et des emplacements où les défenseurs luttent contre les cybercriminels. La collaboration tirera parti de l'expertise vaste et approfondie de GlobalLogic en matière de logiciels de sécurité et de gestion des données sur tous les appareils jusqu'au cloud, notamment de l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) avancée.

Ce programme est l'un des plus importants programmes qu'ait remporté GlobalLogic dans ce domaine à ce jour. Il nécessite le déploiement rapide de plusieurs centaines d'ingénieurs spécialisés en charge du développement de la feuille de route de Cybereason au cours de l'année prochaine. Le champ d'application du programme souligne le besoin du marché concernant une cybersécurité plus robuste et optimisée, à l'heure où l'utilisation du cloud, l'expansion des réseaux et d'autres usages technologiques ont poursuivi leur trajectoire de croissance et ont augmenté pendant la pandémie.

« Les cybermenaces sont considérablement plus fréquentes et sophistiquées depuis quelques années. Nous sommes dangereusement plus vulnérables dans des domaines auxquels les solutions de sécurité traditionnelles ne peuvent fournir une protection adéquate, à savoir le réseau et le cloud », a déclaré Rajaram Radhakrishnan, directeur des recettes chez GlobalLogic. « Opérant dans le secteur de la cybersécurité depuis plus de dix ans, GlobalLogic est devenue experte lorsqu'il s'agit de répondre avec succès aux besoins complexes. Cybereason est l'exemple parfait de l'innovateur décisif qui conçoit des solutions de défense disruptives, en redéfinissant la protection de niveau gouvernemental. Nous sommes honorés de faire désormais partie de son équipe. »

Cybereason délivre la protection la plus complète qui soit disponible sur le marché actuellement, en analysant plus de 23 000 milliards d'événements de sécurité par semaine, soit un volume cinq fois supérieur à celui de toute autre solution sur le marché. En utilisant son moteur breveté Malicious Operations (MalOpstm), Cybereason dévoile le récit complet des attaques pour tous les appareils, toutes les identités des utilisateurs, toutes les applications et tous les déploiements cloud. Parmi les solutions clés de Cybereason délivrant cette capacité figure la solution Extended Detection and Response (XDR) de la société ? outil unifié de détection et de réponse, qui déjoue les activités malveillantes sur l'ensemble de l'infrastructure informatique. XDR figure parmi les nombreuses technologies avancées qu'avec l'aide de l'équipe de GlobalLogic Cybereason pourra développer et améliorer grâce à ce partenariat.

« L'approche de sécurité axée sur les opérations de Cybereason aide les défendeurs à combattre les menaces sophistiquées et persistantes qui pèsent sur leur organisation. Tandis que les autres entreprises s'appuient sur des analystes de sécurité qui traquent les alertes sans fournir de renseignements utiles, Cybereason aide quotidiennement les organisations du monde entier à tirer parti de sa technologie primée afin de prendre de vitesse et distancer les attaquants », a déclaré Sam Curry, directeur de la sécurité chez Cybereason. « L'expérience de GlobalLogic ainsi que sa réactivité et son approche collaborative en matière de R&D se sont démarquées comme des facteurs majeurs pour finaliser notre partenariat. Ensemble, nous délivrerons des solutions de cyberdéfense de nouvelle génération, qui aideront les utilisateurs de technologies à mieux contrôler leurs données et opérations sensibles ? quel que soit leur emplacement. »

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et expertise des données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : automobile, communications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, médias et divertissement, semi-conducteurs et technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'Entreprise d'innovation sociale.

À propos de Cybereason

Cybereason (www.cybereason.com) se démarque comme le champion pour les cyberdéfendeurs d'aujourd'hui, fournissant une protection contre les attaques, axée sur les opérations, qui unifie la sécurité depuis le terminal jusqu'à l'entreprise, et partout où la bataille se déplace. La plateforme de défense Cybereason associe la détection et la réponse (EDR et XDR) alimentées par l'IA la mieux notée du secteur, l'antivirus nouvelle génération (NGAV), la protection anti-Ransomware et la chasse proactive aux menaces pour fournir une analyse riche en contexte de chaque étape d'une MalOptm (opération malveillante). Cybereason est une société privée internationale basée à Boston, qui dessert des clients dans plus de 40 pays.

