Ugo Monticone reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides





VAL-MORIN, QC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Laurentides, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année à l'écrivain Ugo Monticone. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, a été dévoilé par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil, lors d'une cérémonie organisée par Culture Laurentides au Théâtre du Marais à Val-Morin.

« Pionnier des livres numériques immersifs, l'auteur Ugo Monticone fait vivre à son lectorat des expériences sensorielles innovantes. Empreints d'une belle sensibilité et d'une touche d'humour rafraîchissant, ses textes se combinent à d'autres disciplines artistiques pour nous propulser dans d'inspirants voyages » ont rapporté les membres du jury du Conseil.

Biographie d'Ugo Monticone

Résident de Prévost dans les Laurentides, Ugo Monticone est un écrivain et un conférencier inspiré par les nombreux voyages effectués depuis sa tendre enfance, qui façonnent profondément sa façon de voir le monde. Son premier livre Chroniques de ma résurrection, publié il y a vingt ans, est précurseur d'une série de récits ayant pour trames de fond la découverte du globe. Parmi ceux-ci, Le vendeur de goyaves, un roman immersif numérique, voit le jour en 2015. Poursuivant sur cette lancée, il publie Tracés de voyage en 2020, un survol de ses vingt dernières années à visiter autant de pays, en y intégrant des animations en réalité augmentée. Le globe-trotter a également présenté des ciné-conférences à plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde pour le compte des Grands Explorateurs.

Découvrez le portrait vidéo d'Ugo Monticone réalisé par La Fabrique culturelle, plateforme numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Denis Rodier est un dessinateur québécois. Il collabore très tôt aux séries les plus populaires d'éditeurs américains comme Marvel et DC Comics. C'est son travail sur la série Superman qui est le plus remarqué, en particulier l'arc Death of Superman, lauréat de plusieurs prix. En Europe, on le connaît surtout pour sa série L'Ordre de Dragons avec Jean-Luc Istin, et sa suite, L'Apogée des Dragons avec Corbeyran aux éditions Soleil.

Richard Purdy est un artiste visuel qui utilise autant la performance, la peinture, l'installation que la sculpture et travaille avec des chercheur(-euse)s d'autres disciplines. À travers ses oeuvres, il aime surprendre et jouer sur l'ambiguïté et les illusions. Il participe à diverses interventions artistiques et à des expositions individuelles et collectives depuis 1975, principalement au Canada et en Australie.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laurentides

Culture Laurentides oeuvre au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d'accompagnement, de formation, de concertation et de veille. Il collabore avec les municipalités et les intervenants socio-économiques dans l'intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 18:30 et diffusé par :