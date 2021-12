Avis aux médias - Annonce en lien avec la prévisibilité de l'approvisionnement forestier

On s'attend à ce que l'amitié entre la Chine et l'Afrique continue de prospérer et à ce que la coopération entre elles s'approfondisse dans divers domaines à la suite de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC)...

Continent Assets Management Co., Ltd, PLMP Venture Capital Co., Ltd, PropNex Cambodia Co., Ltd et Ly Ly Kampong Seila Special Economic Zone Co., Ltd ont signé un protocole d'entente le 17 novembre 2021, afin de se joindre à la coopération stratégique...