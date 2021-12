La 9e édition de la féérie de Noël de Route des Gerbes d'Angelica





MIRABEL, QC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Route des Gerbes d'Angelica tient cette année la 9e édition de son événement LA FÉERIE DE NOËL qui nous transporte dans un décor champêtre et chaleureux où l'on retrouve l'ambiance festive et réconfortante des Noëls d'antan. Jusqu'au 15 janvier à Mirabel, Route des Gerbes d'Angelica vous plonge au centre d'univers où l'imaginaire est roi.

En parcourant les sentiers pédestres en pleine nature, vous serez éblouis par les décors tous plus magiques les uns que les autres, le tout illuminé par la féerie de plus de 350 000 lumières. Vous découvrirez une forêt enchantée habitée par des personnages qu'on croirait sortis tout droit des contes de Noël, le village et le monde de Luciö, lutin magique de Laponie, un village de Noël miniature et bien plus encore.

Le Père Noel est aussi au rendez-vous. Il a d'ailleurs bien hâte de retrouver ses amis à l'intérieur de sa magnifique yourte pour après regarder toute la famille s'amuser dans le fort avec des balles de neige synthétique.

Qui dit féerie de Noël, dit gastronomie réconfortante! Beignes d'antan chauds tout droit sortis du four, chocolats chauds et autres délices vous attendent.

Réservation en ligne seulement à Route des Gerbes d'Angelica.

À propos de Route des Gerbes d'Angelica

Route des Gerbes d'Angelica est une OBNL regroupant une quinzaine d'amis de longue date qui ont décidé, à l'âge de la retraite d'acheter en 2008, une terre agricole de 94 acres à Mirabel. Une grande partie de la terre est louée à un agriculteur local, alors que 7,5 acres sont maintenant 14 jardins thématiques visuels et musicaux.

Les membres gèrent tous les aspects de l'entreprise à but non lucratif en floriculture, agrotourisme et agroalimentaire.

