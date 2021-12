Cummins investit dans Sion Power pour développer la technologie de batteries au lithium-métal Licerion®, destinée aux applications de véhicules électriques commerciaux





Sion Power, l'un des principaux développeurs de batteries rechargeables de nouvelle génération, a conclu un accord avec Cummins, leader mondial dans le domaine du développement de groupes motopropulseurs et de composants liés aux groupes motopropulseurs, afin de concevoir et fournir des cellules de batterie à partir de sa technologie exclusive de lithium-métal Licerion® Electric Vehicle (EV), pour les applications de véhicules électriques commerciaux. Dans le cadre de cet accord, Cummins a investi dans Sion Power.

Sion Power s'engagera ainsi dans un programme de développement pluriannuel portant sur la conception et la fourniture de cellules de batterie en lithium-métal grand format, qui seront utilisées dans les blocs-batteries de Cummins. Les batteries développées par Cummins seront intégrées à ses groupes motopropulseurs électriques destinés aux véhicules commerciaux.

Tracy Kelley, présidente-directrice générale de Sion Power, a déclaré : « Licerion® de Sion Power est une technologie habilitante destinée aux futures offres de véhicules électriques commerciaux, de Cummins. Cummins s'impose comme le partenaire idéal de Sion Power pour encourager cette nouvelle génération de mobilité électrique, et soutenir amplement la décarbonation du secteur des transports. »

La composition chimique des batteries haute énergie de Sion Power est un élément important de la feuille de route de Cummins, visant à électrifier les produits de la société, destinés aux véhicules commerciaux. Basée sur la technologie exclusive d'anodes en lithium-métal, de Sion Power, et intégrant son processus de fabrication breveté, la cellule offre une batterie rechargeable robuste et durable aux applications exigeantes de Cummins.

« Nos clients font appel à Cummins pour fournir les groupes motopropulseurs électriques les plus robustes au monde », a souligné Amy Davis, vice-présidente de Cummins et présidente du segment New Power de la société. « Nous avons besoin de technologies de batterie, aptes à répondre aux attentes en termes de performance et de coûts, pour les cycles de service particulièrement exigeants des véhicules commerciaux. »

À propos de Sion Power

Sion Power fait progresser le secteur des batteries rechargeables grâce à sa technologie Licerion®. Licerion® est le fruit d'une approche avancée en matière de batteries en lithium-métal, permettant de stocker deux fois plus d'énergie dans une batterie de taille et de poids identiques à ceux d'une batterie en lithium-ion traditionnelle. Les batteries Licerion® ouvrent ainsi la possibilité d'accroître considérablement la performance des véhicules électriques commerciaux et grand public. Consultez le site Web de Sion Power à l'adresse www.sionpower.com, ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Cummins Inc.

Cummins Inc., leader mondial dans le domaine de l'énergie, est une entreprise possédant plusieurs segments commerciaux complémentaires, qui conçoivent, fabriquent, distribuent et mettent en service une large gamme de solutions énergétiques. Les produits de la société incluent des groupes motopropulseurs au diesel, au gaz naturel, électriques et hybrides, ainsi que des composants liés aux groupes motopropulseurs, notamment des systèmes de filtration, de post-traitement, des turbocompresseurs, des systèmes de commande, des systèmes de traitement de l'air, des transmissions automatisées, des systèmes de production d'énergie électrique, des batteries, des systèmes électriques, la production d'hydrogène et des produits à base de piles à combustible. Basée à Columbus, dans l'Indiana, aux États-Unis, depuis sa création en 1919, Cummins emploie près de 57 800 personnes qui s'engagent à alimenter un monde plus prospère en respectant trois responsabilités d'entreprise essentielles au niveau mondial : éducation, environnement et équité en matière d'opportunités. Cummins sert ses clients en ligne, grâce à un réseau de succursales de distribution indépendantes et appartenant à l'entreprise, et via plusieurs milliers de concessionnaires dans le monde. La société a enregistré un chiffre d'affaires de près de 1,8 milliard USD sur 19,8 milliards USD en 2020. En savoir plus sur cummins.com.

