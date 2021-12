Ajout de services de la SAAQ - Le gouvernement annonce la bonification des services du bureau de Services Québec de Saint-Georges





QUÉBEC,, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'à compter du 1er mai 2022, les services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules seront offerts par le bureau de Services Québec de Saint-Georges, qui agira à titre de mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Grâce à Services Québec, la population a accès à une gamme élargie de services réunis sous un même toit. Elle peut notamment consulter le Registre foncier du Québec, obtenir des renseignements sur les programmes et services gouvernementaux, être accompagnée dans les démarches administratives et bénéficier de services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises, d'immigration, de francisation, d'intégration et d'assermentation.

Citations :

« Services Québec occupe une place centrale dans mon ministère, mais cette porte d'entrée des services gouvernementaux est aussi importante pour l'ensemble de notre gouvernement, puisqu'elle permet d'offrir à la population des services de qualité réunis sous un même toit. L'ajout des services de la Société de l'assurance automobile du Québec au bureau de Services Québec de Saint-Georges permettra de faciliter l'accessibilité des services et des programmes du gouvernement pour les citoyens et les entreprises de la municipalité de Saint-Georges et des environs. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En tant que gouvernement des régions, c'est une priorité pour nous de veiller à ce que les citoyens aient accès aux services dont ils ont besoin. Les services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation des véhicules sont une nécessité à Saint-Georges et je suis ravi que nous puissions les y maintenir. Il est nécessaire, pour assurer la couverture régionale, d'offrir à notre clientèle des services de qualité et de proximité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous avions pris l'engagement de préserver les services de la SAAQ à Saint-Georges et de faciliter ainsi leur accès aux citoyens de notre ville et des municipalités avoisinantes. La présence de la SAAQ sous le chapeau de Services Québec permettra de compléter une gamme de services offerts à notre population, et ce, au même endroit. Le lieu est déjà bien connu de nos concitoyens. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme et député de Beauce-Sud.

Faits saillants :

La volonté du gouvernement du Québec est de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats entre un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Services Québec se veut donc la porte d'entrée des services gouvernementaux, facilitant ainsi l'accès à une gamme élargie de services pour l'ensemble de la population.

Le bureau de Services Québec de Saint-Georges se situe au 11 400, 1re Avenue Est, G5Y 5S4. Les personnes qui souhaitent s'informer sur les services qui y sont offerts peuvent téléphoner au 418 228-9711.

