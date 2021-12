Skytec choisit la technologie Esri pour alimenter sa nouvelle application de gestion de la préservation





Une nouvelle application capable de gérer les plans de préservation et de vérifier les promesses environnementales des entreprises grâce à une imagerie claire depuis le ciel est actuellement mise en oeuvre en partenariat avec Esri et sa solution ArcGIS Image for ArcGIS Online. L'application Ranger de Skytec, société de télédétection et de solutions géospatiales, basée à Chattanooga dans le Tennessee, utilise des drones aériens et des images satellite afin de surveiller à distance les propriétés des abonnés, vues du ciel.

Ranger délivre des notifications lorsque des changements interviennent, en éliminant les dépenses et le temps couteux consacrés à la surveillance sur site. Les changements observables à terre peuvent inclure tout empiètement par d'autres personnes, toute déforestation, toute infestation parasitaire imminente ou toute autre problématique environnementale, notamment les catastrophes naturelles et non naturelles, telles que les inondations, les incendies et les déversements.

« La solution ArcGIS Image for ArcGIS Online nous a permis de consacrer plus de temps à ce que nous faisons le mieux, à savoir les analyses, plutôt qu'à mettre en place l'infrastructure opérant dans les coulisses. Grâce à Esri, ces systèmes dorsaux sécurisés sont intégrés », a déclaré Andrew Carroll, directeur technologique de Skytec.

La technologie d'Esri, société leader mondiale en intelligence géospatiale, basée à Redlands en Californie, traite et stocke en toute sécurité dans le cloud les images alimentant l'application Ranger de Skytec.

« Le fait de pouvoir comprendre et mesurer précisément la réussite représente la moitié du combat en matière de conservation, et cette application permet aux utilisateurs de connaître précisément l'impact de leurs efforts », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Skytec a créé le type de solution durable dont notre monde a besoin pour résoudre les problématiques climatiques urgentes, et nous sommes ravis de nous associer afin de fournir les outils permettant à l'entreprise de croître. »

Grâce à Ranger, les clients peuvent déterminer la fréquence à laquelle ils reçoivent des rapports programmés, qui fournissent des informations sur l'activité et qui mettent en évidence les changements dans les zones qu'ils souhaitent surveiller. Si les clients souhaitent obtenir des informations complémentaires sur un changement, ils peuvent commander des images par satellite ou drone de résolution supérieure, qui sont capturées grâce à la technologie lidar, ou envoyer leur propre personnel pour observer en personne. Ces choix sont ensuite coordonnés via l'application ArcGIS Survey123 d'Esri.

Ranger surveille d'ores et déjà plus de 100 000 hectares dans tout le pays grâce à la solution ArcGIS Image for ArcGIS Online. Parmi ses clients figurent le Palmer Land Conservancy et le Hudson Highlands Land Trust.

Bill Rogers, PDG de Skytec, et Carroll ont lancé l'entreprise au moment de l'essor des activités commerciales de drones, en surveillant des sites de taille réduite grâce à des véhicules aériens sans pilote, pour développer les activités de l'entreprise afin d'inclure les observations par vols pilotés. Aujourd'hui, grâce aux images satellite de Planet, Skytec entend faire de Ranger une solution globale destinée à lutter contre le changement climatique, en fournissant des macro vues du territoire, qui permettent de confirmer l'efficacité des stratégies de préservation.

« Nous anticipons les besoins des clients en termes de surveillance transparente à tous les niveaux et quel que soit l'emplacement à travers le monde », a déclaré Rogers. « Ce service profite aux clients d'une multitude de secteurs, qu'il s'agisse d'entreprises de gestion des ressources naturelles ou d'atténuation des effets environnementaux, ou de fournisseurs de services publics. »

L'application offre également la possibilité de prouver qu'une entité respecte ses promesses environnementales.

« C'est l'occasion de commencer à se positionner et à répondre aux besoins de la science des données qui se cachent derrière les initiatives de développement durable des entreprises », a déclaré Carroll. La surveillance permet d'indiquer les domaines dans lesquels des mesures d'atténuation ont été prises et où une croissance a été enregistrée, ainsi que d'obtenir des informations sur la récupération réalisée le cas échéant. La solution permet également de surveiller les compensations carbone et les banques d'écosystèmes écologiques.

« Tout le monde tient de beaux discours, mais où sont les données à l'appui ? » a déclaré Carroll à propos des avantages délivrés par Ranger.

Conçue grâce à ArcGIS Web AppBuilder d'Esri, l'application Ranger est optimisée pour une utilisation sur ordinateurs de bureau et tablettes. Le partenariat avec Esri fournit également à Skytec et à ses clients Ranger un accès à la vaste librairie de données en ligne du leader en cartographie, notamment ArcGIS Living Atlas of the World, ainsi qu'une expérience fluide pour les utilisateurs Esri existants.

Pour découvrir comment Esri peut aider les entreprises à accéder aux images dans le cloud, puis à les traiter et gérer plus facilement, consultez go.esri.com/arcgisimage.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles plusieurs sociétés du Fortune 500, agences gouvernementales, organisations à but non lucratif, et universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d'Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d'autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 16:30 et diffusé par :