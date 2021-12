Le Canada et la Première Nation de Long Plain concluent un accord de règlement sur la revendication particulière relative à la cession de 1916 - mauvaise gestion des ventes





PREMIÈRE NATION DE LONG PLAIN, TERRITOIRE DU TRAITÉ no 1, MB, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour faire progresser la réconciliation au Canada, il est essentiel de respecter les obligations juridiques du Canada envers les peuples autochtones et de travailler en collaboration pour résoudre les réclamations historiques.

Aujourd'hui, le chef Dennis Meeches et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que la Première Nation de Long Plain et le gouvernement du Canada ont conclu un règlement sur la revendication particulière « Cession de 1916 - mauvaise gestion des ventes ». Cette réalisation marque une étape importante vers la réparation des torts causés à la communauté et le rétablissement des relations entre le Canada et la Première Nation de Long Plain.

Présentée par la Première Nation de Long Plain en novembre 1999, cette revendication particulière porte sur la vente de terres de réserve de la Première Nation en 1916, moment où le Canada n'avait pas administré les ventes de terres conformément aux conditions de la cession. Le Canada a accepté de négocier la revendication en septembre 2011 et a collaboré avec la communauté pour parvenir à un règlement. La Première Nation a tenu un vote de ratification positif le 1er août 2021. L'accord de règlement a été signé par le ministre Miller le 8 novembre 2021, pour conclure officiellement la revendication.

Dans l'accord de règlement, le Canada a accepté de verser une indemnité de 31 942 680 $ et d'offrir à la Première Nation la possibilité d'acquérir jusqu'à 1 750 acres de terres et de demander que ces terres soient ajoutées à la réserve.

Grâce à l'engagement de la communauté et la collaboration, cet accord entre la Première Nation de Long Plain et le Canada représente une entente mutuelle, afin de rectifier une erreur dans notre histoire, pour les membres de la communauté et pour les générations à venir. La réussite de ce règlement, grâce à la Première Nation de Long Plain, est une étape clé de l'engagement du Canada envers la réconciliation. Il s'agit d'une étape qui montre notre volonté de rétablir la confiance et qui reconnaît et respecte la relation découlant du traité et aide à bâtir un meilleur avenir pour tous les Canadiens.

Citations

« Je tiens à féliciter le chef Meeches et la Première Nation de Long Plain pour la conclusion de cette entente historique. Nous reconnaissons les torts causés à la Première Nation de Long Plain, attribuables au défaut du Canada d'administrer les ventes de terres cédées conformément aux conditions de la cession. Au moment où nous renouvelons notre relation de nation à nation, nous nous engageons à travailler ensemble et à rétablir la confiance. Nous continuons à réparer les torts du passé pour bâtir un avenir meilleur. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le règlement de la revendication de cession de 1916 de la Première Nation de Long Plain permettra à nos enfants de jouir d'un avenir brillant et prospère. Ce règlement a été rendu possible grâce au travail acharné et au dévouement de nos membres, dont certains ont disparu depuis le début de la revendication. Aujourd'hui, c'est un pas en avant historique sur la voie de la réconciliation. Merci à toutes les personnes concernées. »

Chef Dennis Meeches

Première Nation de Long Plain

