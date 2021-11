Mainstream Renewable Power lève avec succès 90 millions d'euros de fonds propres supplémentaires pour accélérer l'entrée sur de nouveaux marchés et la mise en place d'actifs renouvelables de plusieurs gigawatts





DUBLIN, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Mainstream Renewable Power (« Mainstream »), société internationale spécialisée dans l'énergie éolienne et solaire, a levé 90 millions d'euros de fonds supplémentaires pour accélérer l'entrée sur de nouveaux marchés et la mise en place d'actifs éoliens et solaires de plusieurs gigawatts en Amérique latine, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.

L'augmentation de capital a permis de lever 90 millions d'euros auprès de l'actionnariat actuel de Mainstream, dont Aker Horizons, qui a maintenu sa participation de 75 % dans la société. La demande de la base d'investisseurs irlandais de Mainstream a été forte, ce qui a entraîné une sursouscription de l'opération.

Ce cycle de financement permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise, d'étendre sa présence et de soutenir son ambition de devenir un acteur majeur de l'énergie renouvelable au niveau mondial. Mainstream a remporté plusieurs victoires stratégiques au cours des derniers mois, notamment en obtenant le statut de soumissionnaire privilégié dans le cadre des projets d'une capacité combinée de 1,27 GW en Afrique du Sud, en lançant la plateforme Nazca Renovables de 1 GW au Chili et en obtenant une décision d'investissement du gouvernement provincial de Soc Trang concernant le projet d'énergie éolienne en mer Phu Cuong Soc Trang de 1,4 GW au Vietnam. Mainstream est également en train de construire la plateforme Andes Renovables de 1,37 GW au Chili, dont la construction devrait s'achever entre 2021 et 2023.

Mary Quaney, directrice générale de Mainstream, a déclaré :

« L'annonce faite aujourd'hui d'un financement supplémentaire de 90 millions d'euros signifie que Mainstream peut accélérer son rôle dans la lutte contre le changement climatique à travers le monde. Ce financement nous aidera à réaliser les grandes étapes des projets que nous avons annoncés ces derniers mois, en Afrique du Sud, au Vietnam et au Chili, et à renforcer notre trajectoire de croissance mondiale dans le cadre de l'expansion de notre présence sur les marchés existants ainsi que de l'entrée sur de nouveaux marchés dans les mois à venir. »

Contact pour les médias :

Emmet Curley, responsable de la communication et du positionnement

Téléphone : +353 86 2411 690

Adresse e-mail : emmet.curley@mainstreamrp.com

Caroline Cutler | Ojasvi Goel, FTI Consulting

Téléphone : +44 20 3727 1000

Adresse e-mail : mainstreamRP@fticonsulting.com

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est une société d'énergie renouvelable de premier plan, présente dans le monde entier. La société se concentre sur l'expansion de son parc de haute qualité de plus de 16,2 gigawatts (GW) d'actifs éoliens et solaires en Amérique latine, en Afrique, en Asie-Pacifique ainsi que dans le secteur mondial de l'éolien offshore. En mai 2021, elle a conclu un accord pour qu'Aker Horizons prenne une participation de 75 % dans la société, permettant à Mainstream d'accélérer son plan d'expansion mondial.

Mainstream a livré plus de 6,5 GW d'actifs éoliens et solaires prêts à être financés, et compte actuellement 1,6 GW (net) en construction ou en exploitation en Amérique latine et en Afrique. Au Chili, la « Plateforme Andes Renovables », détenue à 100 % par Mainstream, qui comprend 1,37 GW d'actifs éoliens et solaires entièrement sous contrat, est en bonne voie pour achever la construction entre 2021 et 2023. En Afrique du Sud, la société a livré 850 MW d'actifs éoliens et solaires en exploitation commerciale et, en octobre 2021, douze de ses projets éoliens et solaires, d'une capacité combinée de 1,27 GW (0,32 GW net), ont obtenu le statut de soumissionnaire privilégié lors de la cinquième série du programme d'approvisionnement en énergie renouvelable de l'Afrique du Sud. Par le biais de sa coentreprise Lekela Power, la société dispose de 410 MW d'actifs éoliens en construction au Sénégal et en Égypte.

Mainstream est l'un des promoteurs les plus performants dans le domaine de l'éolien offshore à grande échelle au niveau mondial. Elle a obtenu l'autorisation de construire Hornsea One (1,2 GW), la plus grande centrale éolienne offshore opérationnelle au monde, et a développé le projet Hornsea 2 (1,4 GW) avant de vendre ces projets et l'ensemble de la zone en 2015. Au total, Mainstream a développé et autorisé 20 % de la capacité éolienne offshore du Royaume-Uni, en exploitation ou en construction. Mainstream a donné son plein accord pour le lancement du projet de parc éolien offshore de Neart na Gaoithe en Écosse, d'une capacité potentielle de 450 MW, actuellement en construction. Le projet éolien offshore de 1,4 GW (1 GW net) de Soc Trang, au Vietnam, est l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable d'Asie du Sud-Est.

Mainstream a levé plus de 3,0 milliards d'euros en financement de projets à ce jour et emploie plus de 420 personnes sur les cinq continents.

www.mainstreamrp.com

