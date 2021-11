Babilon-Mobile choisit Baicells comme principal fournisseur de stations de base 4G et 5G pour construire un réseau mobile complet au Tadjikistan





PLANO, Texas, 30 novembre 2021 /CNW/ - Baicells, un important fabricant mondial de solutions de connectivité sans fil LTE et 5G, a annoncé qu'il avait signé une entente avec Babilon-Mobile, l'un des principaux fournisseurs de services mobiles au Tadjikistan, en vue de fournir à ce dernier des centaines de stations de base 4G et 5G pour les villes de Dushanbe, de Khujand, et bien d'autres. Babilon-Mobile prévoit de déployer des centaines de stations de base au cours des trois prochains mois.

Au Tadjikistan, le marché de la téléphonie mobile connaît une accélération de la transition vers un réseau mobile à large bande. Ce déploiement de services mobiles réalisé par Babilon-Mobile permettra à un plus grand nombre de communautés du Tadjikistan d'accéder à la connectivité 4G et de continuer à développer leur infrastructure sans fil pour permettre l'accès à la 5G au cours des années à venir.

Babilon-Mobile a sélectionné les produits novateurs de Baicells en raison du prix déstabilisateur, de la taille de son équipe de soutien et de sa capacité à faire la transition vers la 5G. Baicells possède certaines des stations de base les plus rentables au monde, ce qui réduira le coût total de possession de 40 à 50 % par rapport aux solutions traditionnelles, tout en augmentant le rendement du capital investi de Babilon-Mobile. Baicells met à contribution une grande équipe pour soutenir le déploiement du réseau Babilon-Mobile et augmenter la vitesse d'installation lors du déploiement. Les stations de base fournies par Baicells seront entièrement équipées, ce qui permettra à Babilon-Mobile de faire la transition vers le réseau 5G à court terme, protégeant ainsi l'investissement de l'entreprise de services mobiles.

« Baicells est très honorée et heureuse d'avoir été choisie par Babilon-Mobile pour construire l'ensemble du réseau 4G, et du réseau 5G dans un proche avenir, a déclaré M. Bai Wei, directeur général des activités internationales de Baicells. Nous croyons que la solution novatrice de Baicells peut aider notre précieux client et partenaire à construire un réseau phare au Tadjikistan. »

Voici la déclaration de M. Firdavs F., directeur de Babilon-Mobile : « Nous croyons que Baicells peut nous aider à construire un réseau LTE très performant doté d'une structure de soutien durable à long terme. »

Baicells est une entreprise internationale qui offre des solutions novatrices d'accès aux réseaux LTE 4G et 5G NR qui relient plus de 50 pays, à un prix déstabilisateur.

Babilon-Mobile fournit des services mobiles au Tadjikistan depuis le 1er janvier 2003. Elle offre une gamme complète de services modernes à ses abonnés.

