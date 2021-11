Le gouvernement du Canada soutient un chef de file émergent dans le domaine de la photonique au silicium qui produit des capteurs de navigation pour les véhicules autonomes





Cet investissement, qui appuie OSCP, une entreprise canadienne de technologies propres en croissance, aidera à améliorer la sécurité et la précision des véhicules et des drones autonomes

MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Les entrepreneurs canadiens en technologies propres passent à l'action pour relever les défis environnementaux de l'heure. De son côté, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec des entreprises novatrices pour propulser la croissance de l'économie verte.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 3,2 millions de dollars dans One Silicon Chip Photonics (OSCP) (anglais), une entreprise de Montréal, par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Il s'agit du deuxième investissement de TDDC dans l'entreprise, qui a obtenu un financement au titre du Fonds d'amorçage de TDDC destiné aux entrepreneurs en début de croissance prêts à progresser et à prendre de l'expansion.

OSCP est un pionnier émergent de la technologie des capteurs optiques. L'entreprise fabrique des capteurs de navigation inertielle pour les véhicules autonomes, et se servira de l'investissement de TDDC pour développer des capteurs plus légers et moins coûteux pour les véhicules et les drones autonomes de prochaine génération.

Ce projet comprend la conception d'une unité de mesure inertielle (UMI) innovatrice hautement performante qui conférera aux objets mobiles la faculté de se déplacer avec précision, ce qui améliorera la sécurité des véhicules autonomes. OSCP vise à réduire davantage les risques liés aux UMI grâce à une série d'améliorations et à la validation commerciale.

Les véhicules autonomes comportent d'importants avantages environnementaux, puisqu'ils sont des moyens de transport plus efficaces qui consomment moins d'énergie et contribuent à une économie carboneutre.

Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans les technologies propres qui jettent les bases d'une économie plus forte, plus verte et plus durable, qui offre des occasions à l'ensemble des Canadiens. Les sommes investies aujourd'hui favoriseront la croissance économique et aideront le Canada à protéger l'environnement et à veiller à la sécurité et à l'efficacité des moyens de transport.

« Le moment est venu d'agir fermement pour lutter contre les changements climatiques. L'innovation, l'entrepreneuriat et la commercialisation dans le domaine des technologies propres sont la clé d'une transition essentielle à un environnement plus sain et à une économie carboneutre. Le projet annoncé aujourd'hui renforcera notre leadership en matière de technologies climatiques et de réduction des déchets, et contribuera à promouvoir un exemple de réussite vraiment canadien. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

«?Les entrepreneurs canadiens propulsent l'innovation qui nous ouvre la voie d'un avenir plus durable et prospère. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera One Silicon Chip Photonics à accélérer la mise au point de ses idées et à en faire la mise en marché, ce qui concrétisera l'élan déjà bien amorcé du secteur public et du secteur privé visant à réduire les émissions mondiales.?»

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Les constructeurs d'automobiles se sont engagés à contribuer à un avenir plus vert et plus axé sur les véhicules autonomes, mais cet engagement ne pourra se concrétiser sans des unités de mesure inertielle plus abordables et précises. Grâce à l'aide financière de TDDC, nous pourrons aplanir les obstacles technologiques qui restent pour donner un avenir aux véhicules autonomes. »

- Le directeur de l'exploitation de One Silicon Chip Photonics, Richard Williston

Faits en bref

À l'heure actuelle, les entreprises de technologies propres emploient plus de 211?000 Canadiens dans des postes gratifiants et bien rémunérés.

TDDC est un organisme fédéral indépendant qui finance des entreprises susceptibles de devenir des chefs de file mondiaux dans le domaine des technologies environnementales et qui aide à relever certains des défis environnementaux les plus pressants au monde, comme la lutte contre les changements climatiques, l'assainissement de l'air, l'accès à l'eau potable et la propreté des sols.

TDDC est le plus important organisme de financement pour les entrepreneurs canadiens en technologies propres. Son appui joue un rôle déterminant dans le marché mondial hyperconcurrentiel des technologies propres.

Depuis 2001, TDDC a investi plus de 1,38 milliard de dollars dans 460 entreprises qui ont collectivement produit des revenus annuels de 2,8 milliards de dollars, créé 16?930 emplois, commercialisé 177 nouvelles technologies et réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre à hauteur de 22,4 mégatonnes de CO 2 , ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année.

, ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année. Le Canada joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 de 2021.

joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 11 entreprises canadiennes, dont 9 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 de 2021. En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé Un environnement sain et une économie saine, le plan climatique renforcé du Canada, qui a majoré le soutien consenti à TDDC de 750 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représente l'investissement unique le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC depuis sa fondation en 2001.

