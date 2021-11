Le Groupe Cirque du Soleil annonce la nomination de Stéphane Lefebvre à titre de nouveau président et chef de la direction





Stéphane Lefebvre sera nommé président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, à compter du 1er décembre 2021.

Daniel Lamarre assurera la transition comme vice-président exécutif du conseil d'administration.

Stéphane Lefebvre et Daniel Lamarre travailleront de pair afin d'assurer une transition harmonieuse.

MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Cirque du Soleil (le «?Cirque?», le «?Cirque du Soleil?» ou la «?Société?»), chef de file mondial du divertissement live, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stéphane Lefebvre, actuellement chef de l'exploitation, en tant que nouveau président et chef de la direction de l'entreprise à compter du 1er décembre 2021. M. Lefebvre sera notamment responsable de stimuler la croissance continue du Cirque du Soleil sur tous les marchés.

Le président et chef de la direction actuel du Cirque, Daniel Lamarre, assumera quant à lui un nouveau rôle de vice-président exécutif du conseil d'administration. Dans son nouveau rôle stratégique, M. Lamarre tirera parti de ses relations uniques avec les partenaires de l'entreprise et des communautés clés afin de solidifier les partenariats existants et stimuler de nouveaux projets de croissance, ajoutant une expertise précieuse et une forte présence montréalaise au conseil d'administration.

«?Bien qu'il n'y ait pas eu d'échéancier précis pour la passation du flambeau, après avoir contribué à bâtir cette organisation extraordinaire au cours des deux dernières décennies, je me sens privilégié d'avoir contribué à la relance du Cirque du Soleil et je crois que le moment est venu. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Stéphane Lefebvre, après avoir joué un rôle déterminant dans la relance de nos opérations, est la personne toute désignée pour faire passer le Cirque du Soleil à la prochaine étape de son évolution en tant qu'entreprise fondée sur la conviction que les arts et les affaires, ensemble, peuvent contribuer à rendre le monde meilleur?», a déclaré Daniel Lamarre. «?Je suis ravi d'entrer dans mon nouveau rôle de vice-président exécutif et de pouvoir accompagner Stéphane dans cette transition.?»

Les co-présidents du conseil d'administration du Groupe Cirque du Soleil, MM. Gabriel de Alba et Jim Murren, se réjouissent déjà de travailler avec M. Lefebvre et l'équipe de direction du Groupe, ainsi qu'avec la dynamique communauté créative montréalaise, afin de poursuivre la mission du Cirque du Soleil et de mener l'organisation à l'atteinte de ses objectifs commerciaux.

«?Nous avons la chance d'avoir mis en place un plan de transition harmonieux qui assure le succès à long terme de l'entreprise. Stéphane Lefebvre, qui travaille au Cirque du Soleil depuis 2016, a fait preuve de solides connaissances et d'un grand leadership tout au long du processus de transition et de l'acquisition par notre groupe d'actionnaires. Il assume maintenant la direction de l'entreprise, avec le soutien de Daniel Lamarre, et a l'entière confiance du conseil dans sa capacité à diriger l'organisation?», a déclaré Gabriel de Alba, directeur général et associé de The Catalyst Capital Group inc. et co-président du conseil d'administration du Groupe Cirque du Soleil. «?Nous sommes convaincus que Stéphane Lefebvre possède toute l'expertise nécessaire pour élargir la présence de l'entreprise à l'échelle mondiale et nous sommes heureux que cette nouvelle ère de croissance soit dirigée par une personne déjà bien positionnée au sein de l'organisation, qui croit en l'extraordinaire vision artistique du Cirque du Soleil, et qui saura nourrir cette vision et la porter vers de nouveaux sommets.?»

«?C'est un honneur pour moi de prendre les rênes de cette grande entreprise du Québec, l'un des plus grands producteurs de spectacles au monde?», a déclaré Stéphane Lefebvre. «?Je me sens privilégié d'avoir la possibilité de participer à la relance de nos spectacles à travers le monde. Je remercie Daniel et les membres du conseil d'administration pour leur confiance et leur soutien. L'enthousiasme et le dynamisme inlassables de Daniel ont transformé notre entreprise, et c'est grâce à son formidable leadership que le Cirque du Soleil est devenu le chef de file mondial de l'industrie du divertissement qu'il est aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte ce rôle et que je continuerai à bâtir sur son héritage.?»

«?J'ai eu la chance de travailler avec Daniel en tant que chef des finances, et président et chef de la direction de MGM Resorts International pendant 22 ans. Je suis très heureux qu'il ait accepté de rester dans l'entreprise et de faciliter cette transition. Daniel Lamarre et son équipe ont fait du Cirque du Soleil l'une des marques de divertissement les plus importantes et les plus reconnues au monde, touchant plus de 365 millions de spectateurs dans le monde entier?», a ajouté Jim Murren, président du Nevada COVID-19 Response, Relief & Recovery Task et co-président du conseil d'administration du Groupe Cirque du Soleil. «?Avec Stéphane, nous avons le nouveau leader idéal pour créer de la valeur au cours des prochaines années et pour continuer à faire progresser cette entreprise. Le Cirque est une grande source de fierté pour de nombreux employés, artistes et fans à travers le monde et nous avons l'intention de continuer à les rendre fiers.?»

L'expertise et les ressources combinées de Stéphane Lefebvre et de Daniel Lamarre offrent des possibilités intéressantes d'élargir la portée créative de l'entreprise au bénéfice de toutes les parties prenantes, y compris :

De nouvelles opportunités de revenus grâce à des relations solides avec les médias et le l'industrie du divertissement?;

Une plus grande portée et un meilleur accès à des publics d'envergure dans de nouveaux marchés commerciaux?;

Un engagement prononcé envers le patrimoine québécois unique du Cirque du Soleil ainsi que la créativité et l'imagination de son personnel?;

ainsi que la créativité et l'imagination de son personnel?; Des offres élargies afin de stimuler la croissance de l'entreprise à travers de nouveaux accords de propriété intellectuelle de tiers, une augmentation des licences de droits et des opportunités numériques.

«?Ce fut un honneur et un privilège de diriger cette entreprise en tant que président et chef de la direction au cours des deux dernières décennies, et je suis reconnaissant de pouvoir maintenant servir en tant que vice-président exécutif du conseil d'administration afin de continuer à positionner le Cirque du Soleil comme un leader mondial du divertissement live?», a conclu Daniel Lamarre.

À propos de Stéphane Lefebvre

Stéphane Lefebvre supervise depuis cinq ans les finances, les technologies de l'information, l'approvisionnement mondial et la gestion des risques du Groupe Cirque du Soleil ainsi que le déploiement de capitaux dans ses domaines stratégiques de croissance depuis les 5 dernières années, incluant les acquisitions par le Groupe de Blue Man Group, VStar Entertainment et The Works Entertainment. Fort de plus de 30 ans d'expérience en finance, en planification stratégique et en gestion des acquisitions, Stéphane possède des connaissances approfondies et une très grande compréhension des opportunités de développement de marché et des environnements commerciaux complexes. Avant d'occuper les fonctions de directeur financier et de chef de l'exploitation du Groupe Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre a occupé le poste de directeur financier chez CAE inc. où il a travaillé pendant 20 ans.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'entreprise d'origine canadienne met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site CDSentertainmentgroup.com .

SOURCE Cirque du Soleil Canada inc.

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 14:56 et diffusé par :