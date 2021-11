Élargissement de l'autoroute Henri-IV - Les interventions principales sont terminées!





QUÉBEC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Dominic LeBlanc, sont heureux d'annoncer la fin, dans le respect de l'échéancier, des interventions principales et des entraves majeures de la phase II du projet d'élargissement de l'autoroute Henri-IV (A-73/A-573).

Amorcés en 2018, les travaux ont permis l'ajout d'une troisième voie de circulation dans les deux directions entre les autoroutes Charest et Félix-Leclerc. Un élargissement à trois voies en direction nord a aussi été effectué pour la portion située entre l'autoroute Félix-Leclerc et l'avenue Chauveau, aux limites de la ville de L'Ancienne-Lorette. Ces travaux ont nécessité le réaménagement et la reconstruction des échangeurs Félix-Leclerc, Wilfrid-Hamel, Einstein et Charest ainsi que du boulevard Wilfrid-Hamel dans le secteur Henri-IV. Au total, 3 nouvelles structures ont été construites, alors que 13 autres ont fait l'objet d'interventions majeures au cours de ce vaste chantier qui s'étendait sur près de 6 kilomètres.

Citations

« En quatre ans seulement, le travail accompli a permis d'offrir de nouvelles infrastructures et d'optimiser le réseau routier de ce secteur qui est au coeur des déplacements de la région métropolitaine de Québec. Dès maintenant, les usagers de la route bénéficient d'une meilleure fluidité de la circulation, notamment aux heures de pointe, ainsi que d'une qualité de confort de roulement grandement améliorée. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« À l'issue de ce grand chantier, je tiens à souligner la collaboration des partenaires engagés dans sa réalisation, en premier lieu les villes de Québec et de L'Ancienne-Lorette, mais également le Réseau de transport de la Capitale. L'expertise et le professionnalisme de chacun ont permis de respecter l'échéancier et d'optimiser la gestion des entraves, le tout au bénéfice de nos citoyennes et citoyens de la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous soulignons aujourd'hui une étape importante dans la réalisation de l'élargissement de l'autoroute Henri-IV, résultat d'une importante collaboration entre notre gouvernement et le gouvernement du Québec. Les travaux effectués dans le cadre de ce chantier augmenteront la fluidité et la sécurité des déplacements quotidiens, faciliteront le transport de marchandises et amélioreront la durabilité des infrastructures de ce corridor essentiel pour la région de Québec. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits saillants

Cette année, le Ministère a concentré ses efforts sur la direction sud de l'autoroute Henri-IV, entre les autoroutes Félix-Leclerc et Charest. Les travaux comprenaient :

l'ajout d'une voie et la reconstruction de la chaussée en béton sur l'autoroute Henri-IV, en direction sud, entre l'autoroute Félix-Leclerc et la rue Rideau;



la démolition et la reconstruction de deux ponts d'étagement;



la reconstruction des bretelles d'accès et de sortie de l'autoroute Henri-IV, en direction sud, à la hauteur du boulevard Wilfrid-Hamel.

Des travaux secondaires (marquage final, imperméabilisation des glissières de béton, installation des écrans antiéblouissements, etc.) et d'aménagement paysager seront réalisés en 2022.

L'investissement pour la réalisation de ce projet est de 291,2 M$. Le gouvernement du Canada versera une contribution maximale de près de 128 M$ dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux.

