Les meilleurs chercheurs en sciences humaines du Canada récompensés en raison de leurs réalisations exceptionnelles

OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a dévoilé le nom des lauréats et des lauréates des prix Impacts de 2021. Ces prix rendent hommage aux chercheurs les plus accomplis en sciences humaines au Canada.

Les lauréats des prix Impacts représentent ce qu'il y a de mieux en recherche de pointe

Les chercheurs de talent en sciences humaines nous aident à comprendre la condition humaine et à élaborer des politiques publiques plus avantageuses pour l'ensemble de la population canadienne. En appuyant la recherche et l'innovation dans ce domaine, le gouvernement du Canada travaille à instaurer une société plus résiliente, plus équitable et plus juste.

Les prix Impacts sont la plus haute distinction honorifique remise chaque année par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Les lauréats et les finalistes se situent à la fine pointe de la recherche en sciences humaines. Ils repoussent les limites de nos connaissances sur le genre humain, unissent les diverses parties intéressées dans la poursuite de buts communs et nous aident à améliorer la société.

Voici les lauréats des prix Impact de cette année :

Lynne Viola , de l'Université de Toronto , se voit remettre la Médaille d'or , la plus haute distinction décernée par le CRSH, pour sa contribution notoire à l'étude de l'histoire politique et sociale de la Russie au 20 e siècle et du stalinisme, et pour son engagement envers la justice et le facteur humain.

Maïka Sondarjee, de l'Université de Montréal, titulaire d'une bourse postdoctorale Banting, remporte le prix Talent pour ses travaux éclairants sur l'importance de la consultation des populations locales durant le processus d'élaboration des politiques des organisations internationales, sur la marginalisation des théories féministes dans les relations internationales et sur le complexe du sauveur blanc dans le cadre du développement international.

André Blais, de l'Université de Montréal, reçoit le prix Savoir pour le nouveau regard précieux qu'il a su jeter sur la façon dont les citoyens interagissent avec leurs institutions démocratiques. Le professeur Blais est l'un des grands experts mondiaux des comportements et des systèmes électoraux.

Carole Lévesque, de l'Institut national de la recherche scientifique, acceptera le prix Connexion au nom de l'équipe fondatrice du réseau DIALOG, qui transforme la pratique de la recherche en mettant en relation les gardiens du savoir autochtone et les universitaires. Ce projet permet d'intégrer la réconciliation au coeur même des travaux de recherche.

, de l'Institut national de la recherche scientifique, acceptera le au nom de l'équipe fondatrice du réseau DIALOG, qui transforme la pratique de la recherche en mettant en relation les gardiens du savoir autochtone et les universitaires. Ce projet permet d'intégrer la réconciliation au coeur même des travaux de recherche. Rashid Sumaila , de l'Université de la Colombie-Britannique, obtient le prix Partenariat au nom du OceanCanada Partnership. Ce partenariat utilise une approche multidisciplinaire pour mieux comprendre et gérer les menaces qui touchent les régions côtières du Canada et cherche à établir une vision commune pour l'avenir des océans du Canada , vision qui favorisera le bien-être de l'environnement marin et des gens vivant sur les côtes.

Citations

« Les meilleurs chercheurs du Canada se penchent sur des sujets aussi variés que la réconciliation et la conservation de l'environnement, et ils repoussent les frontières des connaissances sur l'humain afin de nous aider à améliorer la société. Félicitations aux lauréats des prix Impacts de cette année. Ces hommes et ces femmes contribuent à éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, ce qui est fondamental si nous voulons bâtir un avenir prometteur au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous rendons hommage aux lauréats et aux finalistes des prix Impacts de cette année pour leurs réalisations, leurs innovations et leurs percées dans leurs domaines respectifs. Ils ont tous réussi à se démarquer par leurs contributions importantes au milieu de la recherche, tant à l'échelle nationale qu'internationale, et à donner au Canada l'élan nécessaire pour devenir un leader en sciences humaines. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ted Hewitt

Faits en bref

La Médaille d'or, qui représente la plus haute distinction que le CRSH puisse décerner, est remise à un chercheur ou une chercheuse dont le leadership, le dévouement et l'originalité de la pensée inspirent aussi bien les étudiants que les autres chercheurs.

Le prix Talent souligne les réalisations exceptionnelles d'une personne qui est actuellement titulaire d'une bourse de doctorat ou d'une bourse postdoctorale du CRSH.

Le prix Savoir est décerné à une personne ou à une équipe dont le projet a aidé de façon considérable à enrichir les connaissances sur l'être humain, la société et le monde, et à en améliorer la compréhension.

Le prix Connexion souligne la réalisation d'une initiative remarquable qui favorise l'échange de connaissances émanant de la recherche au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines de manière à produire un impact d'ordre intellectuel, culturel, social ou économique.

Le prix Partenariat souligne la contribution d'un partenariat qui, grâce à la collaboration et à la mise en commun du leadership intellectuel et des ressources, a eu un impact au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines.

Le lauréat de la Médaille d'or recevra 100 000 $ pour de futurs travaux de recherche. Les lauréats des prix Talent, Savoir, Connexion et Partenariat recevront chacun 50 000 $ pour financer leur recherche.

Pour chaque prix, des établissements admissibles présentent la candidature de chercheurs, qui sont évalués par un jury multidisciplinaire composé de personnes éminentes du milieu universitaire ainsi que des secteurs public, privé et sans but lucratif du Canada et de l'étranger.

et de l'étranger. Le jury choisit les lauréats en fonction des critères de sélection établis pour chacun des cinq prix.

Les prix Talent, Savoir, Connexion et Partenariat correspondent aux quatre principaux programmes de financement administrés par le CRSH.

Voici les personnes qui étaient finalistes dans chacune des catégories :

Prix Talent :



Graham Jensen, Université de Victoria

, Université de Victoria



Krista Zawadski, Université Carleton

, Université

Prix Savoir :



Jan Grabowski, Université d'Ottawa

, Université d'



Victoria Talwar, Université McGill

, Université McGill

Prix Connexion :



René Audet, Université Laval

, Université



Jessica Coon, Université McGill

, Université McGill

Prix Partenariat :



Susanne Lajoie, Université McGill

, Université McGill



Fannie Lafontaine , Université Laval

Liens connexes

Restez branchés

