GCR salue l'adoption du nouveau Code de construction





MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) tient à saluer l'adoption des modifications au chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec. Ce chapitre est constitué Code national du bâtiment (CNB) 2015, auquel s'ajoutent les modifications apportées pour le Québec. Il remplace la version précédente en vigueur depuis juin 2015 et entrera en vigueur en janvier 2022. GCR considère qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour l'ensemble de l'industrie de la construction.

«?Le domaine de la construction est en constante évolution. C'est donc tout à fait normal que le cadre législatif qui encadre les normes de construction s'ajuste au fil du temps. Les changements et ajouts inclus dans ce nouveau Code introduit de nouvelles normes et en rehaussent d'autres, ce qui bénéficie autant pour les consommateurs que pour les entrepreneurs. Je tiens donc à saluer l'adoption de ce nouveau Code de construction et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à son contenu?», déclare Daniel Laplante, président-directeur général de GCR.

Les principaux changements au Code de construction du Québec

Parmi les changements apportés avec ce nouveau Code de construction, soulignons notamment l'uniformisation des exigences concernant les escaliers, mains courantes et garde-corps, l'introduction des systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit de finition (SIEEF) ainsi que l'introduction du concept de transmission du son apparent (ITSA).

Radon : rehaussement des exigences en construction

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a aussi annoncé le rehaussement de certaines exigences au sujet de l'infiltration du radon dans les bâtiments. Plus précisément, le seuil de concentration de radon maximale dans l'air passera ainsi de 800 à 200 becquerels par mètre cube (Bq/m3), se référant ainsi à celui établi par Santé Canada. GCR salue ce changement qui va dans le sens de la protection des consommateurs.

Formation continue des entrepreneurs

GCR profite de l'occasion pour saluer l'initiative lancée récemment par la RBQ de mettre sur pied un processus de formation continue obligatoire des entrepreneurs en construction. Il s'agit pour GCR d'un bon pas vers l'avant afin de s'assurer que les entrepreneurs aient les connaissances les plus à jour et soient ainsi bien outillés avec les méthodes de construction qui évoluent constamment.

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Communiqué envoyé le 30 novembre 2021 à 14:11 et diffusé par :