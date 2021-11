SoftServe obtient le statut de Compétence Énergie d'AWS





SoftServe, importante autorité numérique, société de conseil, et Partenaire de conseil de premier plan (Premier Consulting Partner) d'Amazon Web Services (AWS), a obtenu le statut de Compétence Énergie AWS. Cette désignation reconnaît que SoftServe a fait preuve d'une expertise approfondie, en aidant les clients à tirer parti de la technologie cloud AWS pour transformer des systèmes complexes et accélérer la transition vers un avenir énergétique durable.

L'obtention de la Compétence Énergie AWS différencie SoftServe, en tant que partenaire AWS avec une expertise approfondie et des compétences techniques au sein de cette industrie unique, y compris le succès éprouvé des clients, en développant des solutions tout au long de la chaîne de valeur, des opérations de production et de l'optimisation au négoce de matières premières, de nouvelles solutions énergétiques, et plus encore. Pour recevoir la désignation, les partenaires AWS subissent un processus de validation technique rigoureux, y compris un audit de référence client. La Compétence Énergie AWS offre aux clients de l'énergie la possibilité de sélectionner plus facilement des partenaires qualifiés, pour les aider à accélérer leurs transformations numériques en toute confiance.

« Pour répondre à la demande croissante d'innovation, les sociétés énergétiques du monde entier utilisent de plus en plus le cloud computing, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'Internet des objets », a déclaré Todd Lenox, vice-président Alliances et partenariats chez SoftServe. « Le statut Compétence Énergie AWS réitère SoftServe en tant que partenaire de conseil et de technologie de premier plan, qui aide les sociétés énergétiques à maintenir leurs capacités informatiques en phase avec l'évolution des modèles d'exploitation commerciaux ».

« Atteindre la Compétence Énergie AWS est une étape importante qui nous permet de renforcer notre statut d'important Partenaire de Conseil AWS fiable au sein du réseau de partenaires AWS », a déclaré Keith Rozmus, vice-président exécutif de la réussite des clients chez SoftServe. « Notre équipe a fait ses preuves dans la fourniture de solutions AWS pour les principaux clients de l'énergie, qui incluent à la fois des PME et des sociétés Fortune Global 500. Nous nous engageons à nous appuyer sur notre expertise AWS pour aider nos clients à transformer chaque maillon de l'écosystème énergétique, de l'exploration et l'extraction de carburant à la production, la transmission et la distribution d'électricité ».

AWS permet des solutions évolutives, flexibles et rentables, pour les startups comme pour les entreprises mondiales. Pour prendre en charge l'intégration et le déploiement sans faille de ces solutions, AWS a mis en place l'AWS Competency Program (Programme de compétence d'AWS), qui aide les clients à sélectionner les partenaires AWS présentant une expérience et une expertise sectorielle approfondies.

SoftServe s'associe aux principales sociétés énergétiques du monde entier, pour proposer des stratégies efficaces et des intégrations de pointe dans le cloud d'AWS. La société aide les entreprises énergétiques à utiliser l'apprentissage automatique, l'analyse avancée et l'automatisation intelligente, afin d'améliorer la gestion des informations et d'optimiser les opérations en phase amont, intermédiaire et aval.

Tirant parti de l'agilité et de l'étendue des services fournis par AWS, SoftServe crée des solutions qui aident les entreprises énergétiques à éviter les temps d'arrêt indésirables, à automatiser les processus manuels et à prévoir les risques, améliorant ainsi l'efficacité des employés et garantissant un coût d'exploitation optimal. Les projets sur lesquels l'entreprise travaille dans le secteur de l'énergie vont des migrations vers le cloud AWS à la modélisation de l'apprentissage automatique (ML) et à la création de lacs de données Internet des objets (IoT).

Dans l'un de ces projets, SoftServe a collaboré avec une société énergétique américaine de premier plan axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de pétrole et de gaz naturel, pour élaborer une solution permettant de prédire les anomalies et les pannes dans le fonctionnement des compresseurs à ascenseur artificiel du client, sur la base de l'analyse des données de télémétrie et de la modélisation ML. Étant donné que le temps de fonctionnement des compresseurs affecte directement les revenus de l'entreprise, la solution aide les opérateurs à gérer la fiabilité des équipements en prédisant à l'avance les dysfonctionnements et les pannes possibles de l'équipement, ce qui laisse du temps pour des actions préventives et, finalement, réduit les coûts d'exploitation et de maintenance.

Partenaire AWS depuis 2014. SoftServe est actuellement un Partenaire premium en conseil AWS doté de compétences AWS dans les secteurs suivants : énergie, données et analytique, DevOps, santé, services financiers, commerce de détail, SaaS, apprentissage automatique et migration. Outre l'énergie, les domaines de solutions AWS de la société couvrent les secteurs de la santé, des services financiers, de la vente au détail et des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) de haute technologie. Pour en savoir plus, consultez la page AWS energy de SoftServe.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à nos compétences d'experts dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour apporter l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe offre une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant une continuité dès le moment du concept jusqu'au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions et d'être des concurrents redoutables dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Nous sommes à vos côtés où que vous vous trouviez dans votre parcours.

