ElectrifAi annonce la disponibilité de sa solution MLaaS et de SpendAi lors de l'édition 2021 de l'événement re:Invent d'AWS

JERSEY CITY, New Jersey, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ElectrifAi, l'une des principales sociétés mondiales de modèles d'intelligence artificielle (IA) pratique et de machine learning (ML) préconçus, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa solution de machine learning en tant que service (MLaaS) et de SpendAi sur Amazon Web Services (AWS). ElectrifAi a fait cette annonce lors de l'édition 2021 de l'événement re:Invent d'AWS, à Las Vegas.

La solution MLaaS permet aux entreprises de nombreux secteurs verticaux d'exploiter rapidement la puissance du machine learning et de transformer leurs données en avantage stratégique pour générer des revenus et réduire les coûts et les risques. Les clients peuvent rapidement commencer à utiliser le machine learning et les modèles préconçus sans avoir à investir du temps et de l'argent dans l'installation et l'achat de plateformes, la formation d'équipes ou l'approvisionnement de leurs propres serveurs. Avec la solution MLaaS, disponible par l'entremise d'AWS, les données du client fonctionnent directement sur les serveurs cloud d'AWS. La solution augmente aussi l'efficacité et la commodité du machine learning dans le cloud.

Les clients utilisant la solution MLaaS obtiennent rapidement de nombreux avantages pour améliorer leurs activités et leurs capacités. Voici quelques-uns de ces avantages :

Des coûts moins élevés, car l'approvisionnement d'un modèle préstructuré peut s'avérer moins cher que le coût annuel d'un seul scientifique spécialiste des données;

Un délai de déploiement plus rapide et une réduction des risques associés aux projets, car la période de déploiement moyenne d'un modèle préconçu se situe entre 8 et 12 semaines pour le modèle MLaaS, et entre 8 et 12 mois pour construire de nouveaux modèles d'apprentissage automatique;

Un délai réduit avant d'obtenir de la valeur et un rendement élevé du capital investi (RCI).

L'une des solutions MLaaS les plus populaires d'ElectrifAi est SpendAi, un produit d'analyse approfondie des dépenses. Maintenant offert sur AWS, SpendAi peut aider les professionnels de l'approvisionnement à résoudre rapidement des problèmes d'affaires au moyen de données plus précises pour aider à éliminer les coûts et les risques. Voici quelques-uns des avantages de SpendAi :

Une visibilité supérieure dans de multiples sources de données;

Des sources de données sur les dépenses de meilleure qualité;

Des capacités améliorées en matière de classification, de catégorisation et de regroupement;

Une plus grande flexibilité;

L'élimination des dépenses hors contrat.

Il a été démontré que SpendAi permet de réduire les dépenses indirectes de 2 à 4 % en 6 à 8 semaines, générant ainsi des économies substantielles et un RCI pour les clients.

D'autres modèles préconçus offerts par ElectrifAi en tant que solution MLaaS comprennent la segmentation de la clientèle, la vente croisée et la vente incitative de produits, la prévision de la demande, la tarification dynamique, la prise de décision de crédit, la vision par ordinateur et bien d'autres.

« Nous sommes heureux de proposer nos solutions MLaaS et SpendAi sur AWS. Aujourd'hui, plus que jamais, les hauts dirigeants cherchent à utiliser les données pour optimiser leurs entreprises. Les données sont la dernière ressource inexploitée, et les entreprises exigent une optimisation du ratio délai-valeur et un RCI élevé pour générer des revenus et réduire les coûts. Grâce aux solutions MLaaS et SpendAi, toutes les grandes et petites entreprises peuvent désormais bénéficier facilement et rapidement des avantages du machine learning et des modèles préconçus. ElectrifAi aide les entreprises du monde entier à croître et à devenir plus compétitives grâce à des décisions d'affaires fondées sur les données, et nous éliminons les frictions et la complexité associées au machine learning et à la vision par ordinateur. » ? Edward Scott, PDG, ElectrifAi

À propos d'ElectrifAi

ElectrifAi est un leader mondial dans le domaine des modèles de machine learning et de vision par ordinateur prêts à l'emploi. La mission d'ElectrifAi est d'aider les organisations à changer leur façon de travailler grâce au machine learning et à la vision par ordinateur, qui permettent de stimuler rapidement la croissance des revenus et le rendement et de réduire les coûts et les risques. Fondée en 2004, ElectrifAi met à profit son leadership industriel chevronné, son équipe mondiale d'experts du domaine et sa réputation sur le plan de la transformation à grande échelle de données structurées et non structurées. Grâce à la grande bibliothèque de produits fondés sur les données de l'intelligence artificielle (IA) d'ElectrifAi, il est possible de rassembler des fonctions opérationnelles, des systèmes de données et des équipes pour produire des résultats supérieurs en un temps record. ElectrifAi compte environ 200 scientifiques des données, ingénieurs en logiciel et employés qui ont fait leurs preuves auprès de plus de 2 000 clients, dont la plupart s'avèrent des entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Au coeur de la mission d'ElectrifAi se trouve un engagement à rendre l'Ai, le machine learning et la vision par ordinateur plus compréhensibles, pratiques et rentables pour les entreprises et les industries du monde entier. ElectrifAi est une entreprise internationale avec des bureaux à Miami, Jersey City, Shanghai et New Delhi.

